Covid, lacrime e incidenti hot: succede di tutto nella finale di Ballando

Non si può certo dire che siano mancate le emozioni nell'ultima puntata di Ballando con le stelle. Tra forfait inattesi dovuti al Covid e incidenti in pista, lo show di Milly Carlucci ha tenuto alta l'attenzione del pubblico sin dall'avvio di puntata.

La conduttrice ha aperto la finalissima di Ballando con le stelle con due annunci a sorpresa: l'assenza del regista della trasmissione e quella di Alberto Matano, entrambi in quarantena. Milly Carlucci ha rassicurato sulle condizioni del regista, Luca Alcini, e si è poi collegata con il conduttore de La vita in diretta, che ha chiarito: " Voglio rassicurare tutti. Sono negativo ma sono entrato in contatto indirettamente con un positivo e per senso civico ho deciso di non venire in trasmissione ".

L'introduzione a sorpresa non ha distolto l'attenzione dalla gara dei concorrenti. Ma è proprio nella prima esibizione che è successo l'impensabile. In pista è scesa la coppia composta da Sabrina Salerno e Samuel Peron per danzare sulle note di All I want for Christmas is you e alla fine della performance la Salerno ha rischiato di rimanere seminuda. Il top del suo abito di scena si è aperto durante la presa finale e la showgirl è stata costretta a stringersi al suo ballerino per coprirsi e sgattaiolare dietro le quinte per sistemarsi.

L'incidente è stato superato brillantemente ma l'ennesimo problema si è presentato poco dopo. Milly Carlucci ha annunciato che l'attrice Maria Chiara Giannetta, protagonista delle serie Blanca, e il cane Linneo sarebbero dovuti essere protagonisti come ballerini per una notte. L'attrice è finita però in quarantena per il Covid e a Ballando sono saltati i piani. E' toccato a Paolo Belli guadagnare il palco ed esibirsi per la prima volta come ballerino.

Nella finalissima non sono mancate neppure le lacrime. Quelle versate da Milly Carlucci all'annuncio dell'addio allo show di una delle storiche ballerine, Sara Di Vaira. " Sei un pezzo del mio cuore, grazie Sara. Non è facile salutare una maestra così grande e una donna così straordinaria ", ha detto piangendo la conduttrice e stringendo a sé l'insegnante toscana. A riportare il sorriso sul palco ci ha pensato Arisa che, alla fine dell'esibizione con Vito Coppola, ha dato l'ennesimo bacio al ballerino, confermando il loro flirt.