Il top si slaccia durante il ballo: Sabrina Salerno rischia il topless in diretta

Tra tutti gli imprevisti che potevano verificarsi nella finale di Ballando con le stelle, il quasi topless di Sabrina Salerno non era certo prevedibile. E invece, a venti minuti dall'inizio della finalissima su Rai Uno, la showgirl è stata protagonista di un incidente sexy in piena regola.

Sabrina Salerno e Samuel Peron sono stati i primi a scendere in pista nella finale di Ballando con le stelle. La coppia si è esibita sulle note del celebre brano natalizio All I want for Christmas is you. Una performance intensa e senza sbavature, che però è finita nel peggiore dei modi. Negli ultimi secondi di esibizione Samuel Peron ha fatto volteggiare in aria la showgirl, ma durante la presa il top del vestito di scena indossato dalla Salerno ha ceduto, aprendosi e rischiando di lasciare in topless la showgirl.

Quando la musica è cessata e il ballerino ha messo a terra Sabrina Salerno, lei lo ha abbracciato stretto. Una presa salda che però non si è sciolta alla fine degli applausi del pubblico, facendo intuire a tutti che qualcosa non era andato per il verso giusto. È stato in quel momento che Milly Carlucci è intervenuta per capire cosa stava succedendo, mentre Peron continuava a fare scudo con il suo corpo alla Salerno.

La Carlucci si è portata al centro della pista e ha spiegato: " Attenzione! Si è sganciato.. aspetta si è sganciato il corpetto mi sa… aiuto! Piccolo incidente col vestito, sartoria accorrete accorrete ". La coppia senza mai staccarsi è scivolata via nel dietro le quinte per dare il tempo alle sarte di salvare il salvabile. " Ci ha fatto un regalo di Natale ", ha scherzato Guillermo Mariotto quando Peron e Sabrina Salerno sono rientrati in studio per ricevere il giudizio sull'esibizione.

Sabrina Salerno non è l'unica ad avere avuto un incidente hot durante una delle edizioni di Ballando con le stelle. I precedenti ci sono e anche recenti. Nel 2017 Martina Stella, in coppia con Samuel Peron, mostrò un seno durante un valzer. La spallina del suo abito cedette e l'attrice ballò per alcuni secondi con il décolleté in bella mostra. Nel 2019, invece, Alessandra Tripoli rimase praticamente in mutande mentre ballava con il suo compagno, l'attore Ettore Bassi. Il vestito a portafoglio rimase impigliato e la ballerina terminò la performance in slip.