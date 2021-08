"Il Covid sarà protagonista". Così il virus entra nella serie tv Rai

Contagi, mascherine e distanziamenti salvavita. La realtà irromperà nella fiction, costruendo un ideale ponte tra la vita vissuta e quella rappresentata. “Doc – Nelle tue mani”, l’apprezzata serie tv di Rai1 prodotta da Lux Vide, nella sua seconda stagione prevista per l'inizio del 2022 racconterà anche l’emergenza Covid. La pandemia e le sue conseguenze, dunque, troveranno spazio nelle nuove vicende televisive del dottor Andrea Fanti, il brillante e cinico medico interpretato da Luca Argentero. A soffermarsi su questa particolare scelta autoriale, in realtà non inedita nel mondo della serialità televisiva, è stata l’attrice Sara Lazzaro, che nel popolare medical drama recita nel ruolo di Agnese Tiberi, ex moglie del protagonista Andrea.

" Nella serie abbiamo sempre detto che avremmo parlato dei nostri giorni, e nella nuova stagione ci siamo presi la responsabilità di parlare del momento attuale. Quindi il Covid sarà protagonista ", ha dichiarato l’attrice in una conversazione con l’Ansa tenuta a margine di un incontro con i ragazzi al Giffoni Film Festival. La decisione di portare la stringente attualità al centro delle scene, ha spiegato Sara Lazzaro, è stata " una questione quasi di principio " che avrà conseguenze sugli stessi protagonisti. " Porterà ognuno dei personaggi in un viaggio, e lo è stato anche per noi attori, avendo vissuto questa realtà. Le sceneggiature sono molto solide e ricche, piene di colpi di scena, ci sono nuovi personaggi e tuttora siamo in opera ", ha spiegato l’interprete.

L'irruzione dell’emergenza pandemica nella serialità televisiva, scrivevamo, ha riguardato anche altre produzioni televisive internazionali. Del resto, la portata storica e allo stesso tempo drammatica delle attuali contingenze non poteva essere ignorata da quella che – per sua stessa definizione – è una rappresentazione (se pur romanzata) della realtà. Così, anche Grey’s Aantomy nella sua diciassettesima stagione aveva raccontato a modo suo l’impatto del Covid-19 sui suoi protagonisti.