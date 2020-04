Cristiano Malgioglio attacca Madonna e Lady Gaga: "Nessuna solidarietà verso l'Italia"

La pandemia di coronavirs non accenna ad arrestarsi e in Italia ha registrato 162.488 casi positivi di contagio e 21.067 morti, secondo i relativi dati forniti dalla Protezione civile e aggiornati allo scorso martedì 14 aprile. Tra i vip, c'è chi si è attivato sui social per lanciare messaggi solidali e d'invito alla prevenzione a tutti i Paesi colpiti dall'emergenza globale Covid-19. Tra cui Cristiano Malgioglio. Che ha intrattenuto il web condividendo pubblicamente una serie di post su Twitter in questi difficili giorni di quarantena, disposta come misura antivirus. In uno dei suoi ultimi tweet ha destinato delle parole al vetriolo alle due popstar di fama internazionale Lady Gaga e Madonna tacciandole di essersi mostrate indifferenti nel non rivolgere messaggi solidali al Belpaese, alla luce delle loro origini italiane. "Nessuna solidarietà per il nostro Paese da parte di @Madonna e @ladygaga e di molti altri artisti di origine italiana, per quello che sta causando il #conavirus. Complimenti. Sensibilità zero", si legge infatti nel suo post al veleno pubblicato lo scorso 11 marzo.

Nessuna solidarietà per il nostro Paese da parte di @Madonna , @ladygaga e di molti altri artisti di origine italiana , per quello che sta causando il #conavirus . Complimenti... Sensibilita' zero. — Cristiano Malgioglio (@InfoMalgioglio) March 11, 2020

E in un'intervista esclusiva concessa a Nuovo magazine, il giornale diretto da Riccardo Signoretti, il paroliere ed ex concorrente del Grande fratello vip 2 ha rilasciato alcune dichiarazioni proprio a margine del suo recente siluro social sferrato alle due note artiste, palesando tutta la sua delusione provata per il mancato pronto supporto da parte loro verso l'Italia.

"Sono di origini italiane e dovrebbero vergognarsi di non aver inviato subito messaggi di solidarietà all'Italia", ha esordito nell'ultimo intervento. E ha proseguito piccato, infierendo sulle due popstar: "Traditrici. Madonna era preoccupata di non poter fare il suo show a Parigi, invece di mandare messaggi di solidarietà. Da lei non me lo aspettavo".