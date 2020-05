Cristina Buccino e il retroscena sul flirt con Iannone

Tra Andrea Iannone e Cristina Buccino è scoccata la scintilla della passione? I due bellissimi volti noti sono in love oppure i rumors sul flirt del momento sono soltanto voci di gossip? Negli ultimi tempi, nonostante l'imperversare dell'emergenza sanitaria e dell'isolamento sociale, pare che il pilota di moto Gp e la bellisima showgirl siano stati "pizzicati" a stretto contatto proprio nel corso del periodo di quarantena. Il moro e aitante centauro è costantemente sotto i riflettori e ha riempito pagine intere di gossip dopo la rottura della love story con Giulia De Lellis. Ebbene, anche nello status da single Iannone ha continuato ad attirare su di sé l'attenzione della cronaca rosa, sino a quando sono cominciate a rincorrersi voci su un presunto flirt con la bellezza mediterranea, Cristina Buccino. Di colpo la bella calabrese è finita invischiata nella spirale del gossip, vedendosi "appioppata" una storia con l'ex "moroso" di Belen Rodriguez. Archiviata definitivamente la liaison con la regina delle influencer, De Lellis, al centauro è stata attribuita una nuova storia sentimentale con un'altra ammaliante influencer, la Buccino. Purtroppo i social network sovente smascherano tanti altarini e storie segrete, il più delle volte reali e altre presunte o farlocche.

Come sempre i fan, curiosi di conoscere le vicende della vita privata dei loro beniamini vip, scrutano i loro profili social, e in quello di Iannone hanno notato alcuni indizi sospetti tra lo sportivo e la ex naufraga de L'Isola dei Famosi che hanno alimentato le fantasie e i pettegolezzi dei follower. Insomma, il popolo web ha imbastito di tutto punto una storia d'amore segreta tra Andrea Iannone e Cristina Buccino. E da veri segugi hanno accostato alcuni dettagli presenti nelle storie Instagram dei due personaggi famosi, ventilando il retroscena che entrambi stessero nella medesima location durante la quarantena. Dopo la fiumana di gossip sul loro conto, qualche giorno fa, è intervenuto il pilota per smentire l'impalcatura costruita ad arte dai media sul presunto flirt con la showgirl, senza però menzionarla direttamente. A fare eco alle dichiarazioni dell'ex della De Lellis, ecco che anche Cristina Buccino ha fatto sentire la sua voce per raccontare la verità su tale love story tutta mediatica, mettendo finalmente fine alle ipotesi fantasiose dei fan e del gossip.

La Buccino e Iannone sono in love? L'ex naufraga svela tutta la verità sul flirt con il pilota

Ci hanno messo un po' di tempo i diretti interessati prima di esprimere il loro parere sulla storia che li vede protagonisti nelle pagine delle riviste e sui social loro malgrado. Soltanto nelle ultime ore, prima Andrea Iannone, e, adesso, Cristina Buccino è intervenuta in prima persona per smentire queste indiscrezioni che impazzano in ogni sito. L'ex naufraga ha deciso di disvelare il retroscena di tale liaison con il bel motociclista. E ha colto l'occasione giusta per farlo in una diretta Instagram con il noto magazine Vanity Fair in cui la Buccino ha rivelato la verità sul flirt dei flirt. Queste le parole esternate dalla showgirl sulla querelle amorosa tra lei e l'ex di Belen Rodriguez: " In questi casi non c’è da rispondere mi viene da ridere mi faccio una risata. La gente ne dice di ogni mi appioppano un fidanzato a settimana, quand’ero piccolina ne soffrivo di più ma adesso mi scivola addosso ".

Una dichiarazione che ha tutti i crismi di una vera e propria smentita, anche se utilizza un giro di parole per liquidare la vicenda tutta "gossippara". L'avvenente calabrese ha, inoltre, aggiunto che in questa fase della sua vita è single e che si trova in compagnia unicamente di una donna, sua sorella. A quanto pare anche la Buccino, dopo la smentita secca di Iannone, mette una pietra tombale sopra questo inesistente flirt. E la ex di Cristiano Ronaldo, smontando tutte le tesi maligne, pare abbia trascorso l'intera quarantena assieme alla fedele sorella.