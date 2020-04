Iannone ha una nuova fiamma: la Buccino viola la quarantena e scappa da lui

La rottura tra Andrea Iannone e Giulia De Lellis è ancora molto fresca. L'ufficialità della separazione di una delle coppie più amate dell'ultimo anno è arrivata poco dopo l'inizio del lockdown del Paese, quando Giulia De Lellis ha confermato di essere tornata a casa dei suoi a Pomezia per trascorrere la quarantena. Una circostanza, questa, che ha fatto mormorare i fan. Giulia De Lellis ha milioni di follower su Instagram, che non hanno perso tempo a cercare ogni dettaglio per capire cosa stesse succedento, finché non hanno capito che la loro beniamina si trovava in casa con il suo ex fidanzato Andrea Damante. Il pilota di motociclismo, che sta attraversando un momento difficile a causa della squalifica per doping, ha parlato velatamente più volte della rottura con Giulia e non sembrava intenzionato a iniziare una nuova relazione a breve ma si sa che l'amore è imprevedibile.

Nelle ultime settimane, i seguaci più attenti hanno notato uno scambio di like sospetto tra Cristina Buccino e Andrea Damante. Questo ha dato il via a numerosi pettegolezzi, che sono rimbalzati sottovoce tra le vie del web finhé poche ore fa non è scoppiata una vera e propria bomba, con i due protagonisti che pare siano già usciti allo scoperto. Il primo passo esplicito è stato fatto proprio dal centauro, che ha deciso di condividere sul suo profilo una storia musicale con il brano Cristina di Sebastian Yatra, accompagnato da due emoticon inequivocabili. Se due indizi non fa una prova, tre indizi sono significativi per comprovare una tesi. È bastato aspettare poche ore ed ecco che Cristina Buccino ha fatto la sua parte, contribuendo alla detonazione della notizia, che sta facendo impazzire gli amanti del gossip.

La showgirl è molto attiva sui social, dove pubblica numerose storie ed è proprio qui che si annida la cosiddetta pistola fumante, che confermerebbe un avvicinamento tra Andrea Iannone e Cristina Buccino. La ragazza, infatti, ha pubblicato alcuni video e foto in quella che sembra essere la casa del motociclista. Non può certo essere una coincidenza e, visti i tempi che corrono, difficile che si tratti di una visita in amicizia. Andrea Iannone abita a Lugano e anche la Svizzera in questo periodo è in lockdown e le sue frontiere sono chiuse e controllate, quindi valicarle non è semplice. Cristina Buccino ha violato la quarantena solo per andare a fare una visita di cortesia al motociclista? Improbabile. Per il momento non ci sono conferme da parte della presunta coppia, anzi. In serata la ragazza ha condiviso uno scatto dal suo appartamento di Milano, smentendo indirettamente le voci. Solo un tentativo di depistaggio?