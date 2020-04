Cristina Chiabotto provoca sui social: nuda sotto la gonna?

Era il lontano 2004 quando a Cristina Chiabotto le veniva consegnato lo scettro di Miss Italia ma, adesso, a ben 15 anni di distanza, la showgirl ha festeggiato qualcosa di ancora più intimo e importante. Infatti, lo scorso 21 settembre nella Chiesa di Sant’Uberto immersa nella splendida cornice della Reggia di Venaria Reale (Torino), Cristina Chiabotto e Marco Roscio hanno pronunciato il fatidico "Sì" davanti a amici e parenti. Lei, con un meraviglioso abito bianco firmato Alberta Ferretti e con inserti in pizzo, è arrivata accompagnata dal padre a bordo di una spider e ha incantato la folla. Indescrivibile l’emozione durante la cerimonia religiosa, soprattutto da parte degli sposi. "Che sia una cosa sola" , ha scritto Cristina sui social con immenso entusiasmo per questo nuovo capitolo della sua vita. Poi il sontuoso ricevimento nella Reggia, residenza sabauda e patrimonio Unesco, con oltre 400 invitati tra cui molti volti legati alla Juventus, come Andrea Pirlo e Claudio Marchisio.

È iniziato così un nuovo capitolo per Cristina e Marco, pronti ad affrontare la vita da sposati. E, in tempi di Coronavirus, la coppia di neosposi è messa ancor di più alla prova. Infatti, la convivenza forzata può portare una serie di conseguenze negative sulla coppia creando problemi di comunicazione, di condivisione, di rispetto degli spazi personali. Questo, però, non sembra essere il caso della Chiabotto che sta approfittando di questa situazione per rafforzare ancor di più il rapporto con suo marito.

Tuttavia, la showgirl piemontese ha sempre un occhio di riguardo per i suoi follower e così ne ha approfittato per condividere il suo sistema per tenersi in forma in casa durante questi difficili giorni di quarantena. Ecco quindi che ha inscenato una sensualissima bachata con il sottofondo di una musica caraibica. "Io ballo a casa!!! Bachata" , ha scritto come didascalia del video. E, in un batter d’occhio piove un’infinità di like e complimenti.

Nel video in questione vediamo Cristina Chiabotto muovere sinuosamente il suo corpo, mentre ondeggia dolcemente da una parte all’atra senza però ricorrere a coreografie complicate, il tutto rigorosamente a ritmo di musica. Tuttavia, soprattutto a causa del suo portamento super sensuale, la Chiabotto ha mandato in tilt Instagram per il malizioso gioco della gonna a ruota blu che indossa. Infatti, tra una piroetta e l’altra, la gonna si è sollevata quanto basta per far intuire ai suoi follower che sotto potrebbe non indossare le mutandine. Oppure ci sono ma non si vedono?

