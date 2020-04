Cristina Marino e l'incontro d'amore con Luca Argentero

Quello tra Cristina Marino, 28 anni, e Luca Argentero, 42 anni, è un amore nato per caso, proprio come nel film "Sliding Doors". La coppia ne ha parlato in una diretta Instagram e in un’intervista che l’attrice ha rilasciato al settimanale Gente.

" Luca e io ci siamo conosciuti sul set (del Cinepattone "Vacanze ai Caraibi", ndr) la sera prima che io partissi" , ha raccontato Cristina Marino a Gente. Era il 2015 e lo staff aveva sbagliato la prenotazione del suo volo di ritorno verso l’Italia, quindi l’attrice è dovuta rimanere a Santo Domingo una notte in più rispetto al previsto. La sera stessa Luca Argentero è arrivato nella Repubblica Dominicana per girare il film. La sua storia precedente con l’attrice Miriam Catania, era ormai giunta al capo linea e la Marino ha trovato terreno fertile. " Fu un colpo di fulmine. Un mese dopo mi ero già trasferita a casa sua a Roma" , ha aggiunto l’attrice.

Ora la coppia sta per festeggiare i cinque anni d’amore, e non sono soli. " Io e te diventiamo tre ", ha scritto sul suo profilo Instagram il 42 enne, annunciando l’arrivo della loro bambina qualche mese fa. La nascita è prevista per maggio, in piena emergenza coronavirus, ma questo non spaventa la neo-mamma, che sul suo blog di fitness, "Befancyfit", dà consigli alle altre madri su come tenersi in forma con dieta e sport. " Tante ragazze mi scrivono che stanno vivendo la gravidanza con tristezza e scoramento in questo periodo, ecco io spero di poterle consolare un po’ – ha dichiarato Cristina Marino su Gente -. Anche a me dispiace far nascere mia figlia in un momento così, ma sono sicura che questo ci renderà più forti. Cerco di vedere il lato positivo, anche se mi manca moltissimo mia madre e la possibilità di abbracciarla, con il pancione, prima che la piccola venga al mondo" .

Per scacciare via la malinconia, Cristina Marino consiglia di allenarsi e curare se stesse: " Luca vorrebbe che mi fermassi. Ma davvero non ce la faccio. Allenarmi mi salva, innanzitutto l’umore. E quando non mi alleno, medito, pratico yoga, curo l’orto, cucino o faccio le pulizie": E i suoi consigli sembrano funzionare, visto che la Marino, nonostante il pancione, è piena di energie e in splendida forma: " Io sono aumentata di soli otto chili: sono molto rigorosa con la dieta, precisa e puntigliosa come quando mi alleno" .

E dopo il parto? Cristina Marino non ha nessuna intenzione di fermarsi: continuerà a dare i suoi consigli di bellezza alle neo-mamme e spera di poter recitare in un film dove possa interpretare un ruolo diverso: " Il mio sogno è una parte in cui potermi trasformare: imbruttirmi, raparmi a zero o ingrassare 10 chili" .