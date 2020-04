Cristina Marino gelosa di Luca Argentero

Una semplice diretta Instagram ha messo a nudo pregi e difetti, se così si posso definire, della coppia composta da Luca Argentero e da Cristina Marino. I due hanno interagito positivamente con i loro follower rispondendo a tutte le domande proposte, finendo per rivelare alcune caratteristiche del loro rapporto, quindi della gravidanza di Cristina. Dalle amabili chiacchiere è emersa la gelosia reciproca, che i due provano l'un l'altra, in particolare quella di Cristina che considera il compagno sempre più bello.

L'età pare abbia aumentato il fascino di Argentero: un trascorrere del tempo del tutto positivo per l'attore, che potrebbe quindi aumentare il livello di gelosia della compagna. Un sentimento ovviamente non eccessivo, come specificano i due, e neppure una gelosia che investe il rispettivo lavoro sul set. Dalle confessione è emersa anche l'incredibile permalosità dell'attore che, al primo scontro, si chiude e smette di interagire, quindi le buone doti in fatto di cucina e di supporto casalingo.

Dall'inzio del lockdown la coppia ha deciso di rifugiarsi nel casolare di famiglia collocato nel verde a metà tra Umbria e Toscana, un posto da favola in grado di tenere lontana la paura da COVID-19. Una necessità importante per preservare la salute dei due, ma in particolare la gravidanza che sta affrontando Cristina, un momento bellissimo per gli innamorati, che presto diventeranno genitori di una bambina. Come ha confessato la stessa Marino, la speranza è che la piccola possa prendere le qualità caratteriali del padre ma la bellezza dalla madre, elementi fondamentali per la nascitura ancora senza nome.

Durante la diretta i due hanno parlato anche del loro incontro, avvenuto sul set del cinepanettone "Vacanze ai Caraibi" girato a Santo Domingo nel 2015. Cristina era pronta per tornare in Italia ma il volo era stato cancellato, il ritardo della partenza di un giorno le ha permesso di conoscere Luca, giunto la sera stessa. Galeotta è stata una cena, che ha permesso la conoscenza reciproca e l'inizio del loro amore, nel mentre la storia di Luca con Myriam Catania era ormai al capolinea e si sarebbero separati poco dopo.

Segui già la nuova pagina di gossip de ilGiornale.it?