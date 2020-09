La Parodi fa indignare il web: "Ti piace l'odore dei soldi"

La pandemia da coronavirus non ha fermato la settimana della moda milanese, che come ogni anno sforna grandi eventi e grandi polemiche. Seppur con molte defezioni, i volti noti dello spettacolo hanno presenziato a sfilate e presentazioni scatenando, in alcuni casi, le critiche social. L'ultima a finire nel mirino degli hater è stata Cristina Parodi. L'ex giornalista si è lanciata da alcuni mesi nel campo della moda con una sua linea di abbigliamento, ma la sua nuova avventura non sembra convincere il popolo del web, che non perde occasione per criticarla.

L'ultimo post Instagram pubblicato da Cristina Parodi sulla sua pagina personale ha riacceso la miccia delle polemiche e non solo per il suo look. Se da una parte numerosi follower hanno ironizzato sul suo vestito, dall'altra gli internauti l'hanno criticata per il suo modo di fare decisamente lontano dalla gente comune: " Te la stai tirando troppo", "Peccato che la moda e le sfilate siano sempre e solo appannaggio dei soliti privilegiati come te", "Però non rappresenti la gente..... tu rappresenti una categoria di persone che sono km km km lontani dal popolo", "Ma che applausi alla moda o a te che la rappresenti nei peggiori dei modi e ci fai vergognare. Un grandissimo applauso agli angeli di Bergamo. Dignità ci vuole signora e rifletta se ha un po' di cervello ".