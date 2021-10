"La cucina greca meglio di quella italiana". Bufera su Gordon Ramsay

" La cucina greca meglio di quella italiana ". L'affronto alla tradizione culinaria tricolore è arrivato a tradimento dallo chef britannico Gordon Ramsay. Roba da scatenare quasi una crisi diplomatica, perché si sa: in Italia la gastronomia è materia sacra. Il volto televisivo, noto al pubblico nostrano come protagonista di Hell's Kitchen, è entrato a gamba tesa sull'argomento durante la prima delle due puntate di Gordon, Gino and Fred go Greek, programma tv che lo vede protagonista assieme al cuoco italiano Gino D'Acampo e al maître d'hôtel francese Fred Sirieix. Durante lo show in questione, i tre esperti di cucina sono andati alla scoperta della Grecia e delle sue tipicità, sia paesaggistiche sia mangerecce. Ed è proprio in quella occasione che Ramsay ha sparato il siluro.

In una sequenza della trasmissione, mentre i tre protagonisti sorseggiano del vino a bordo di una barca, Gordon afferma che le bollicine greche non hanno nulla da invidiare a quelle dello champagne francese. Infatti – prosegue - i greci possono ritenersi all'altezza dei cugini d’oltralpe o degli italiani. Un ragionamento che spinge lo chef britannico ad allargarsi ulteriormente e a sentenziare: " Onestamente? Credo che la cucina greca sia meglio della cucina italiana” ".

La discutibile affermazione lascia senza parole l'affermato cuoco italiano Gino D'Acampo, di base a Londra e dunque apprezzato anche in Inghilterra (dove la trasmissione è andata in onda). La sua faccia allibita è tutto un programma. " Non posso crederci, non sei serio! ", esclama il nostro connazionale, invitando Fred Sirieix a replicare a sua volta. Ma il maître francese tentenna e anzi, sembra dar ragione a Gordon. " In Grecia le persone vivono fino a 90 anni grazie al cibo e al clima ", dice infatti. A quel punto, a D’Acampo non resta che difendere l'orgoglio tricolore. " La dieta mediterranea è una delle più famose al mondo ", argomenta l’italiano, sottolineando che anche nel nostro Paese la buona alimentazione consente alle persone di vivere a lungo.

Le affermazioni di Gordon Ramsay hanno chiaramente scatenato curiosità e polemiche. L’ideale confronto tra la moussaka greca, uno sformato di melanzane e carne, e un piatto di lasagne ha dato il là ad una serie di commenti infuocati sui social contro lo chef britannico. Ma non è la prima volta che Ramsay finisce sotto accusa in riferimento alla cucina italiana: di recente, la sua versione della pasta alla carbonara – ritenuta poco fedele alla tradizione - aveva sollevato pareri critici tra i puristi della nostra cucina.