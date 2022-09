Sbianchettata la "Cagna nera"

Che il nome di un locale pubblico possa contenere una parola scorretta come «puttana», è davvero inaccettabile. Che ne possa contenere addirittura due - l'altra è «nera» - è più che intollerabile. È un attentato alla moralità pubblica. Qui occorre intervenire.

E infatti la polizia del pensiero «woke» è intervenuta, eccome. E il pub della cittadina scozzese di Linlithgow chiamato da secoli Black Bitch ora è costretto a cambiare nome. Black Bitch, cioè «Cagna nera», è equivocabile in «Puttana negra», e quindi troppo pericoloso... Può apparire un insulto sessista o razzista, o peggio entrambe le cose. E non importa il fatto che il nome del locale scozzese derivi dalla leggenda locale, che ha le sue radici nel Medioevo, di un cane dal pelo nero (bitch in questo caso nel significato di «cagna»). Troppo rischioso. E così il Black Bitch cambierà l'insegna. Il titolare - Green King, il più grande proprietario di pub di tutto il Regno Unito - ha preferito evitare processi inquisitori e ha annunciato che la taverna sarà ribattezzata Black Hound, in linea con la politica sulla diversità e l'inclusione di tutta la catena. King ha già cambiato i nomi di altri due suoi locali, il Black Boy e il Black's Head...

Le parole però, come si sa, hanno una storia, che come tutte le storie è difficile - e anche ingiusto - cancellare. Risultato? A Linlithgow una larga parte della cittadinanza è insorta, con tanto di raccolta firme contro la decisione di Green King. Il nome Black Bitch è vecchio di settecento anni e «cagna nera» ha un significato affettivo senza alcuna connotazione razzista. La leggenda narra infatti di una femmina di levriero dal manto scuro che attraversò a nuoto il lago di Linlithgow per portare cibo al suo padrone che era stato condannato a morire di fame su un'isola dentro lo specchio d'acqua. Quel nome ricorda un atto di eroismo e fedeltà, semmai. E d'altra parte il cane nero è anche sullo stemma di Linlithgow... Insomma, l'impressione è una battaglia combattuta ancora una volta contro un nemico che non esiste...

Proposta. Nomi di locali pubblici da cambiare in Italia. Trattoria All'oca bianca. E se qualche donna si riconoscesse nell'insegna?

Ristorante Oveja Negra a Milano (specialità: tapas e paella). E se qualche cliente di colore si offendesse?

L'osteria Il Porco Maiale: parole dietro le quali è impossibile non percepire allusioni maschiliste, anti-animaliste e sessiste.

Il famoso Bar Basso a Milano. Non è discriminatorio nei confronti delle persone alte?

Occorrerebbe avvisare l'ambasciata italiana di Grecia segnalando il Finokio Meze Bar a Salonicco: se qualche turista italiano in vacanza si accorgersi dell'evidente intenzione omofoba del locale? Potrebbe nascerne un incidente diplomatico...

Stessa cosa per la celebre Cantina baldracca a Lisbona: e se qualche sex worker italiana in trasferta in Portogallo si sentisse chiamata in causa?