Daniele De Rossi, travestimento choc per infiltrarsi allo stadio

Nel momento dell'addio al mondo del calcio giocato, Daniele De Rossi aveva promesso che avrebbe continuato a supportare la sua Roma e lo ha fatto nella serata più importante, durante il derby della Capitale, infiltrandosi in incognito tra le tifoserie della Curva Sud.

Per non dare nell'occhio e per passare inosservato alla vista di tifosi e giornalisti, Daniele De Rossi ha deciso di sottoporsi ad una trasformazione choc, un travestimento degno dei migliori blockbuster del cinema americano. Il processo di camuffamento è stato documentato nel dettaglio dalla moglie, l'attrice Sarah Felberbaum, che ha postato su Instagram il video in timelapse della metamorfosi della storica bandiera della Roma.

Il disvelamento dell'infiltrato, però, non è stato reso pubblico in contemporanea alla partecipazione di Daniele De Rossi alla partita, ma solo qualche giorno dopo. Dalle immagini vediamo il calciatore che si sottopone alla trasformazione grazie alle mani esperte di una truccatrice. All'uomo viene applicata una parrucca con capelli grigi e lunghi e la barba viene colorata di bianco per ottenere un aspetto invecchiato. L'esperta di make-up interviene anche sulla pelle dell'atleta per simulare le tipiche imperfezioni del viso che intervengono con l'aumentare dell'età.

Per riuscire a mascherarsi meglio, l'infiltrato di lusso si camuffa anche con un cappellino nero con lo stemma della Roma e con un paio di improbabili occhiali; il tocco finale è un finto naso di gomma. Il risultato è strabiliante e nessun dettaglio sembra lasciare intuire la vera identità dell'uomo, la cui presenza allo stadio insieme all'amico Valerio Mastandrea, infatti, è passata completamente inosservata.

Per accompagnare il video, la Felberbaum ha scritto: "Ecco cosa succede quando tuo marito decide di infiltrarsi in curva sud per esaudire il suo sogno e vedere il derby!". "Abbiamo perso un pomeriggio intero, ore di trucco, traumatizzato i figli ma era felice come un bambino. (Ti amo)", ha aggiunto soddisfatta la donna.

Molti personaggi famosi hanno voluto commentare la bizzarra trovata della coppia. Tra coloro che hanno espresso apprezzamento e sorpresa per il travestimento choc ci sono la giornalista sportiva Giorgia Rossi, Eva Riccobono, Nicoletta Romanoff, Elena Santarelli, il cantante Mika, Alessandro Cattelan, la moglie di Bonolis Sonia Brugi e l'attrice Laura Chiatti.

