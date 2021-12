Dark, leggere o stellari: le serie sotto l'albero

L'albero di Natale del 2021 è davvero carico di serie, palline coloratissime e piene di storie declinate in tutte le forme e per tutti i gusti. Tanto che è davvero quasi impossibile fare una guida completa alle uscite di questo dicembre. Tanto per dire in periodo natalizio c'è pure chi si diletta ad andare a rintracciare in giro gli episodi ambientati sotto l'albero delle serie storiche - le classiche puntate speciali - e magari si fa un binge watching solo di quelli. Stando invece sulle novità bisogna dire che alcune delle portate più succulente sono state già apparecchiate per un cenone televisivo e di streaming che è già partito ad inizio mese. Davvero notevole ad esempio e preparatoria al gelo invernale la serie da poco disponibile su Timvision: The North Water. Tratta dall'omonimo romanzo di Ian McGuire, può ricordare le atmosfere inquietanti di The Terror e ha un che di conradiano. Un Cuore di tenebra ma glaciale. Gli spettatori seguiranno il viaggio di un anno (e l'anno è il 1859 della baleniera The Volunteer. Sulla nave si imbarca Patrick Sumner (interpretato da Jack O'Connell), un ex chirurgo dell'esercito inglese caduto in disgrazia dopo aver partecipato alla sanguinosa campagna in India contro i Sepoy. Campagna da cui ha riportato indietro una gamba ferita e una dipendenza da laudano. Sarà un imbarco difficile anche perché tra i balenieri c'è anche Henry Drax (Colin Farrell), un feroce assassino.

Decisamente più leggera e a target femminile Vida Perfecta disponibile nella sezione Star della piattaforma Disney +. Creata dall'attrice spagnola Leticia Dolera porta il pubblico a curiosare nelle vite di tre donne trentenni i cui destini si incrociano tra fallimenti, rivendicazioni, compromessi e una discreta dose di sesso. Verrebbe da dire Sex And The City rivisto in salsa spagnola... Ma in effetti Sex And The City è tornato (su Sky e Now) proprio con la sua versione aggiornata che si chiama And Just Like That... Carrie, Miranda e Charlotte si devono districare nei loro cinquant'anni che sono meno spensierati ma altrettanto complicati dei trenta. Ma di questa serie come dell'altro successo del momento The Ferragnez - la serie non è il caso di parlare qui perché c'è una discussione così accesa sui social che ogni puntata e ogni incidente è sviscerato. Beh forse val la pensa di dire che il momento in cui Fedez si presenta a casa vestito da babbo natale dopo ore di trucco per fare una sorpresa al figlio Leone e quello immediatamente dice «papà» rovinando tutto è una meraviglia che nessuno sceneggiatore potrebbe inventare e da solo vale la serie. Se invece ci spostiamo di ambito e passiamo alla fantascienza bisogna dire che il piatto più ghiotto, almeno sulla carta, arriva proprio a fine mese. Si tratta di The Book Of Boba Fett che prosegue la saga di Guerre Stellari muovendosi sulle tracce di The Mandalorian. Attese molto alte al momento ma bisognerà vedere se le avventure di Boba Fett, uno dei cacciatori di taglie più abili e temuti della Galassia, riusciranno a conquistare i fan. Sui più giovani pochi dubbi. Ma lo zoccolo duro dei fan di vecchia data è più esigente ed attento ai dettagli.

Divertente e raro caso di fantascienza a target prevalentemente femminile la serie Made For Love (basata sull'omonimo romanzo di Alissa Nutting) che si trova su Sky e Now. Si tratta di una dark comedy in cui un marito con ansie di controllo impianta nel cervello della moglie (che giustamente lo ha mollato) un sofisticato sistema di tracciamento.

Invece è arrivata, su Amazon Prime, la sesta stagione di un prodotto fantascientifico molto più classico e per questo molto amato: The Expanse. Una bella fusione tra l'hard boiled e la fantascienza anni Quaranta che gioca con la colonnizzazione del sistema solare. Del resto sono molte le serie di culto che presentano la nuova stagione proprio in questa fase natalizia o pre natalizia. Per il western moderno è appena arrivata la nuova stagione di Yellowstone, per chi ama i motori ruggenti c'è la sesta stagione di Fast & Furious: piloti sotto copertura -la serie animata digitale statunitense basata sull'omonima saga cinematografica - che sarà disponibile dal 17 dicembre, per il fantasy arriva, sempre il 17 la seconda stagione di The Witcher, e anche la seconda stagione di The Great che dal 19 sarà su Starzplay. E anche se sono già partite a inizio mese non si possono dimenticare su Premium la quarta ed ultima stagione di Mr. Robot e la quinta ed ultima stagione di Ghotam. Chiuderà invece il mese l'arrivo della quarta stagione di Cobra Kai che ha dato nuova vita ad un classico molto amato dai ragazzi degli anni Ottanta: l'epopea di Karate Kid.

Non manca nemmeno qualche docuserie davvero interessante. Per cultori del reggaeton Everybody Loves Natti su Prime Video dal 24 dicembre in sei episodi. Decisamente per un pubblico più ampio Stories of a generation dal 25 dicembre su Netflix. Martin Scorsese, Jane Goodall e Papa Francesco sono alcune delle voci che condividono la saggezza guadagnata col tempo in queste quattro puntate che toccano i grandi temi della vita umana: l'amore, i sogni, la lotta, il lavoro.

E poi ovviamente sì, c'è la serie italiana più attesa: A casa tutti bene di Gabriele Muccino che arriverà il 20 dicembre. Ma di questo remake di una fortunata pellicola del 2018 parliamo molto diffusamente nell'articolo a fondo pagina. Come è presto per parlare anche della serie coprodotta dalla Rai, molto attesa, che aprirà la stagione internazionale 2022. Ovvero Il giro del mondo in 80 giorni con David Tennant. Negli States partirà il 2 gennaio da noi chissà.