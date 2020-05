David Beckham è calvo. Dove sono finiti i suoi capelli?

Cos'è succeso alla chioma di David Beckham? È quello che si chiedono i suoi tantissimi fan nel vedere gli ultimi scatti del grande campione inglese, beccato dai paparazzi a fare la spesa insieme alla figlia Harper. Non c'è traccia del ciuffo impenitente di Beckham ma, anzi, si intravede una capigliatura molto diradata, probabilmente a causa della rasatura alla quale il campione si è sottoposto in questi giorni di quarantena.

David Beckham e tutta la sua famiglia stanno trascorrendo il lockdown in una residenza fuori Londra, immersa nelle campagne inglesi. La seconda royal family inglese sta attendendo qui la fine della crisi, un luogo tranquillo dove David e sua moglie Victoria possono rilassarsi e godersi i figli. Nei primi giorni di aprile, l'ex calciatore aveva mostrato ai social il suo nuovo look rasato a zero. Un'iniziativa che hanno preso tantissimi volti noti, che impossibilitati a far visita ai loro barbieri e parrucchieri di fiducia hanno deciso di fare un tagolio radicale alle loro chiome. Da quel momento, David Beckham si è mostrato spesso in foto e in video, ma sempre con un berretto in testa. In rarissime occasioni l'ha fatto senza. Per andare a fare compere con la piccola Harper, però, ha lasciato a casa il copricapo e ha forse svelato il motivo di tanta cura nel celare la capigliatura. L'ex calciatore ha sempre giocato molto con i suoi capelli, portandoli a volte lunghi, spesso corti, ma sempre in perfetto ordine.