Gf Vip, ora nella Casa è tutti contro tutti: "Ne resterà uno solo"

Le nomination sono ormai terreno di scontro. Dopo quasi 5 mesi di permanenza nella Casa, ogni pretesto è buono al Gf Vip per creare nuove discussioni. A questo giro è stata la nomination a Giulia Salemi da parte di Tommaso Zorzi e Dayane Mello a creare scompiglio e scontri durante il weekend, dopo la nomination dello scorso venerdì. Dayane Mello è già finalista e ha avuto la possibilità di nominare a carte scoperte e la sua decisione è caduta proprio sulla Salemi, che senza il voto della brasiliana non sarebbe finita nella rosa dei nominati.

Tommaso Zorzi non si è nascosto dietro un dito e ha espresso con chiarezza il suo pensiero sulla situazione che si è creata al Gf Vip con Giulia Salemi: " Ho trovato la mossa di non nominarmi molto paracula. Con Carlotta non ha dissapori, l'unico è con me. Io la avrei comunque nominata a prescindere. È guerra, nÈe resterà uno solo, Alfonso ". Tommaso Zorzi conosce molto bene Giulia Salemi fuori dalla Casa e nonostante questo, l'influencer italo-persiana ha accusato il milanese di essersi alleato e coalizzato con la brasiliana contro di lei. Anche Dayane Mello ha motivato la sua nomiation a Giulia Salemi: " Nel mio percorso sono sempre andata d'istinto e l'ho fatto per proteggere chi voglio bene ". La brasiliana, infatti, ha cercato di diluire i voti dei tre nominati, aggiungendo l'italo-persiana, che aveva già ricevuto il voto di Tommaso Zorzi.