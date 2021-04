Dayane Mello rompe il silenzio: "Mario? Siamo legati ma non sappiamo cosa vogliamo"

La passione li ha travolti (di nuovo), ma sul futuro Dayane Mello e Mario Balotelli non si sbilanciano. Anzi, tirano il freno a mano. Lo ha detto chiaramente la modella brasiliana nell'ultima intervista rilasciata al settimanale Chi: "Con Mario? Boh, rispondo così, fa anche sorridere".

Il gossip del ritorno di fiamma è stato confermato, ma sull'evoluzione della loro storia c'è nebbia fitta. Dayane Mello e Mario Balotelli avevano avuto un flirt nel 2008, quando la modella era sbarcata in Italia a soli 19 anni. Una passione fugace che lei non ha mai dimenticato e che ha raccontato durante la lunga permanenza nella casa del Grande Fratello Vip. Confessioni fatte prima a Rosalinda e poi a Enock, il fratello di Mario, nelle quali la modella brasiliana ha svelato di provare ancora dei sentimenti per il calciatore.

C'è una persona, a dire il vero è da dieci anni che questa persona va e viene dalla mia vita, ci conosciamo da quando siamo piccoli, poi ci siamo separati perché abbiamo avuto entrambi figli, ma forse ora ho trovato fidanzato

L'uscita dal reality di Dayane avrebbe favorito il riavvicinamento tra loro lontano dai flash e dalle telecamere e i rumor sul loro ritorno di fiamma sono diventati sempre più concreti. Lei stessa, nel corso del programma social Casa Chi, aveva rivelato di frequentare una persona la cui descrizione sembrava corrispondere proprio a: "". Ma sull'identità non si era sbilanciata.