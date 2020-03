"Ecco cosa c'è davvero dietro la rottura tra Iannone e De Lellis"

Da settimane si rincorrono rumors relativi le motivazione che hanno determinato la fine della storia tra Giulia De Lellis e Andrea Iannone che, dopo aver confermato la rottura, hanno preferito non commentare ulteriormente i fatti riguardanti la loro vita privata.

Le indiscrezioni in merito, però, sono state numerose: c’è chi ha parlato di un presunto tradimento e dei festini cui lui avrebbe partecipato e c’è chi ha raccontato di un ritorno di fiamma tra la De Lellis e lo storico ex Andrea Damante ma, nelle ultime ore, spunta una nuovo rumors sul gossip che sta interessando gli appassionati di cronaca rosa.

Secondo quanto riportato dal settimanale Oggi, la crisi e la seguente rottura tra la influencer e il motociclista risalirebbe ai problemi lavorativi di lui, risultato positivo al test antidoping. “ Gli amici della coppia dicono che tra Andrea Iannone e Giulia De Lellis è finita già da qualche tempo – si legge sul rotocalco - . Il pilota lo scorso novembre è risultato positivo a un controllo antidoping e lei lo avrebbe lasciato solo a fronteggiare questa situazione ”.

Eppure, le date potrebbero non coincidere: nel giorno del compleanno della De Lellis, Iannone le ha organizzato una romantica festa a sorpresa e, tutto, accadeva lo scorso gennaio, a distanza di due mesi dal test antidoping che ha costretto il motociclista ad uno stop forzato.

Intanto, mentre molti si affannano alla ricerca della verità, Giulia e Andrea si sono lasciati andare ad alcuni commenti social che hanno alimentato ancora di più i pettegolezzi. Se lui ha fatto intendere di essere stato deluso da molte persone che gli erano accanto – “ Il 2020 mi ha presentato tanti cambiamenti e situazioni difficili da affrontare [...] Ho misurato me stesso ma anche quelli che mi sono stati accanto e chi invece non ha esitato ad allontanarsi "– lei è apparsa molto più serena e, addirittura, si è definita quasi rinata.

Nell’ultimo post social, infatti, la De Lellis ha raccontato ciò che le è accaduto negli ultimi mesi e che l’ha portata a rivalutare tante persone e situazioni, tanto da far pensare che la sua fosse quasi una ammissione pubblica del ritorno di fiamma con Andrea Damante. “[...] Vi racconto una cosa... – ha esordito lei - . Prima di questo caos, sono scesa a Roma per stare vicino ad una persona a me molto cara che ha scoperto di avere un male da distruggere il prima possibile. È giovane, forte, così forte che siamo rimasti tutti spiazzati[...] Dopo aver metabolizzato quanto accaduto, ho stravolto la mia vita. Per assurdo grazie a lei ho scelto di non rimandare ”.