Quarantena di coppia a sorpresa: "Damante e la De Lellis insieme"

Giulia De Lellis non sta più con Andrea Iannone. La coppia si è separata ormai diverse settimane fa dopo un lungo periodo di tensioni. Il motociclista sta attraversando un momento delicato della sua carriera a causa di pesanti accuse di doping e questo ha probabilmente minato la tranquillità della coppia. Nessuno dei due ha finora parlato di questa rottura e probabilmente non intendono nemmeno farlo, ma alcune voci da diverso tempo parlano di un riavvicinamento tra Giulia De Lellis e Andrea Damante.

Quelle che finora, però, erano solo voci di corridoio, gossip sussurrati, sono stati oggi confermati da Gabriele Parpiglia, storico giornalista di attualità del settimanale Chi. Molto attivo sui social, soprattutto in questi giorni di emergenza, Parpiglia effettua quotidianamente (o quasi) delle dirette con personaggi più o meno noti. Molto spesso utilizza i suoi social per scopi informativi, fornendo ai suoi numerosi utenti un servizio pubblico ineccepibile basato sull'informazione reale e concreta, senza troppi fronzoli. Ha avuto nelle sue dirette Instagra diversi imprenditori e sportivi che vivono e lavorano in Cina, Paese che sembra stia uscendo dal tunnel del coronavirus. Ha fatto raccontare la situazione locale senza filtri, fornendo inormazioni precise e contestualizzate. Tuttavia, anche in un momento come questo, è giusto pensare allo svago e alla leggerezza e anche lui si è concesso un momento di evasione con Andrea e Michele, due speaker radiofonici attualmente in onda su Radio Deejay.

Con loro, Parpiglia ha parlato delle coppie vip e di tutti i personaggi noti che hanno deciso di trascorrere la quarantena con la persona amata. Sono tanti, infatti, i personaggi che hanno deciso di affrontare la quarantena da coronavirus insieme alla loro dolce metà, anche se fino a che il governo non ha imposto la distanza sociale non avevano mai convissuto. Tra loro, a sopresa, Gabriele Parpiglia ha inserito anche Giulia De Lellis e Andrea Damante. " Chi sta facendo una bella quarantena è sicuramente Daniele Toretto con Diletta Leotta o Stefano De Martino con Belen Rodriguez... O Giulia De Lellis con Andrea Damante, che si stanno facendo una bella quarantena insieme ", uno scoop choc lanciato da Parpiglia, che sollecitato dalle domande stupite dei due speaker non ha potuto fare altro che confermare quanto appena detto.

Una notizia bomba per i fan della coppia, che non hanno mai smesso di sperare in una loro riappacificazione e che finalmente possono gioire per questa bella notizia. In realtà, qualche indizio lo aveva rivelato la stessa Giulia De Lellis in una diretta di pochi giorni fa, ma nessuno si aspettava che la loro riunione potesse essere così rapida.