Giulia De Lellis: "Iannone? Se si è intelligenti, si chiude in buoni rapporti"

Non ci sono più dubbi: tra Giulia De Lellis e Andrea Iannone è ufficialmente finita e, a detta della influencer, pare che i rapporti siano rimasti buoni.

Dopo giorni di rumors e indiscrezioni alimentati dalle dichiarazioni a metà della De Lellis e del motociclista, Giulia ha deciso di rispondere in maniera diretta a chi continuava a chiederle quale fosse lo stato della sua relazione con Iannone. Così, durante un collegamento con i follower nel pomeriggio di ieri, 18 marzo, la influencer, che sta vivendo i giorni di quarantena insieme alla sua famiglia in provincia di Roma, ha spiegato a tutti che con lo sportivo è finita e lei non porta rancore verso nessuna delle persone importanti che hanno fatto parte della sua vita.

“Sei rimasta in buoni rapporti con Iannone?”, le ha domandato un follower e, questa volta, la De Lellis non ha usato troppi giri di parole. “ Certo, io resto in buoni rapporti con tutte le persone che hanno fatto parte della mia vita – ha spiegato lei - . Non mi piace l’astio quando due persone sono state insieme perché si creano malessere, incomprensioni, nervosismi, odio...che sono sentimenti ”. “ Serenità – ha concluso lei – . Se due persone sono intelligenti, trovano il modo per chiudere in buoni rapporti ”.

Non è mancata, tuttavia, la frecciatina della De Lellis al suo ormai ex fidanzato che, solo qualche giorno fa, a chi continuava a chiedergli che fine avesse fatto Giulia, aveva risposto in maniera piccata: “ Non lo so, starà scrivendo un altro libro ”. Queste parole, infatti, erano risuonate come una sorta di frecciatina, alla quale la influencer ha replicato cercando di non far trasparire alcun risentimento. “ Al momento nessun secondo libro, mi sto dedicando ad un progetto più grande che mi sta rubando tanto tempo – ha sottolineato lei - .Ma a volte penso di scriverne un secondo ”.