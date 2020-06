De Martino tradiva Belen? Arriva la smentita (ma anche nuovi rumors)

Basta gossip sulla coppia o forse dovremo dire ex formata da Stefano De Martino e Belen Rodriguez. Questa volta a scendere in campo per l’ennesima notizia che aveva infiammato il gossip in questi ultimi giorni, è stato l’ufficio stampa dell’ex ballerino ora presentatore del fortunato programma “Made in sud”.

La vocee passata da social a social e rimbalzata poi sui siti, raccontava che Stefano sarebbe addirittura stato conteso tra due colleghe di "Made in sud", Sara e Maria Rosaria, rispettivamente una ballerina e la make up artist del programma. La notizia era stata data dal sito “Giornalettismo” a cui però poche ore dopo era arrivata una secca smentita da parte dell’Ufficio Stampa del presentatore stufo di tante chiacchiere.

"Mi vedo costretto a dover smentire la notizia da voi lanciata sulla vita privata del mio assistito”, si legge nella nota. Atto dovuto in questo caso non solo per proteggere la privacy di De Martino, ma anche il coinvolgimento di due colleghe del programma. Ebbene, non sono passate neanche 24 ore da questo, che già un altro succulento pettegolezzo animava questa calda estate da distanziamento sociale.

A riportare le voci che circolavano in rete, dall’ora del caffè, è stato il Messaggero che aveva scritto: " Perché i genitori di Santiago si sono separati? L'ultima indiscrezione parla di una scappatella del ballerino con una nota conduttrice della televisione più grande di lui. Per questo la situazione tra i due sarebbe degenerata in poco tempo ”.

C’è però da dire che già da qualche settimana circolava su De Martino una voce che raccontava di una presentatrice, (più grande di lui) che avrebbe perso la testa dopo essere uscita con lui una sera. Non si sa se sia la stessa persona, o se la notizia dopo essere tanto circolata si sia modificata passando da sito a sito, certo è che se fosse vero la domanda che tutti si fanno è: “ Ma con tutte queste donne, quando troverebbe Stefano il tempo per lavorare ”.

Ovviamente questa è una battuta, su una situazione di cui in effetti c’è poco da sorridere, visto che si tratta comunque di una nuova separazione per una delle coppie più belle del mondo dello spettacolo per cui tutti avevano tifato. Da parte dei diretti interessati ovviamente ci sono le bocche cucite, come hanno sempre fatto anche in passato, preferendo tenere per loro le motivazione della presunta rottura e tutelare la loro privacy.

Ma sarà proprio questo a scatenare le ipotesi o le notizie più disparate? In ogni caso l’estate è ancora molto lunga e tempo per riempire i giornali di nuove rivelazioni sul caso ce n’è in abbondanza.