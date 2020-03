Demi Lovato vuole baciare Rihanna

Demi Lovato ha detto di voler “baciare” Rihanna.

La rivelazione apparentemente sfacciata è giunta dalla stessa cantante all’Ellen DeGeneres Show in questi giorni, come riporta il DailyMail.

Nel salotto di Ellen, dove è stata salutata da una grande ovazione, l’artista ha ammesso che la collega barbadoregna è una delle sue cantanti preferite e vorrebbe baciarla, nel senso di avere una fusione artistica con lei. “ Voglio dire - ha aggiunto - potremmo anche fare solo una canzone insieme ”. Anche se il bacio tra le due donne potrebbe scappare nel video, per ammissione della stessa Lovato.

Al momento, Demi Lovato è single e non è in cerca di una relazione sentimentale, tanto che ha spiegato durante l’intervista televisiva di essere in un periodo in cui si sta concentrando sulla propria salute e, quindi, ha cancellato il suo profilo dalle app di incontri cui era iscritta. “ Sono stata sulle app di incontri per un po’ - ha dichiarato Lovato - ma mentre trascorrevo un po’ di tempo con me stessa negli ultimi due mesi ho realizzato che sono il tipo di persona che troverebbe ogni modo per controllarsi quando è triste, sola o altro ”.

Il riferimento è relativo al suo passato di dipendenza e di lotta a diversi forti stress, che Demi Lovato ha dovuto subire nel corso della sua vita pubblica e della sua carriera. “ Devo combattere quelle battaglie da sola - ha aggiunto - non posso permettere a qualcuno di entrare nella mia vita e risolvere quei problemi per me ”. La cantante ha spiegato che in questo periodo trascorre i suoi sabato sera da sola, ridendo e facendo il bagno.

Di recente è emersa l’indiscrezione secondo cui Lovato stesse frequentando il rapper Machine Gun Kelly, poiché i due sono stati avvistati insieme in un club, ma le voci sono state dissipate in fretta. In effetti, entrambi erano lì solo per incontrare un amico comune e, sebbene abbiano lasciato il locale insieme, sono andati via su due automobili separatamente.

All’inizio dell’anno Lovato ha rivelato che, sebbene sia single, spera di incontrare una persona speciale e formare una famiglia nei prossimi anni, in questo decennio. Ha aggiunto però che non sa se si vedrebbe insieme a un uomo oppure a una donna.

