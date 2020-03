Diana Del Bufalo a Milano e gli hater la insultano. Lei sbotta: "Calmatevi, non sono c..."

L’attrice Diana Del Bufalo ha raccontato sui social di essere partita per Milano nonostante la città sia nella zona gialla del coronavirus, ma molti hater le si sono scagliati contro.

La ex compagna di Paolo Ruffini, che è tornata a sorridere grazia al nuovo amore, Edoardo Tavassi, ha documentato su Instagram i suoi ultimi movimenti nella città lombarda. “ Sono a Milano, non ho girato molto perché ho dovuto fare una cosa alla Triennale, ma venendo in macchina ho visto tanta gente in giro – ha fatto sapere Diana - . Piove pure, e mi sono sorpresa perché mi avevano detto che è una città deserta, non c’è nessuno e, invece, devo dire proprio di no! ”.

Dopo queste esternazioni social, però, la De Bufalo è stata aggredita dagli hater che l’hanno accusata di essere una donna incosciente e di aver sottovalutato l’emergenza sanitaria. Sommersa da messaggi di offese, quindi, lei ha sbottato invitando tutti quanti a darsi una calmata perché non è certo una stupida sprovveduta. “ Datevi tutti una calmata! Perché essere chiamata egoista, incosciente...a me non mi sta bene per niente, non sono venuta a Milano per fare una gita, ma per lavorare perché, per fortuna, qualcuno ancora lavora! – ha sbottato lei via Instagram - . Pensate veramente che io non prenda precauzioni? Io sto prendendo tutte le precauzioni che sono state dette ”.

“ Ho stretto cinque mani oggi e mi sono messi cinque litri di amuchina – ha continuato a sfogarsi, mostrandosi insofferente nei confronti di coloro che hanno iniziato ad accusarla sui social - . Non è che faccio la cogl....! Non sono stupida! ”. Dopo la rabbia, però, Diana Del Bufalo è tornata sui social per sdrammatizzare e, come nel suo stile, ha ammesso di aver replicato con tanta rabbia a tutti gli hater perché in fase “pre-ciclo”.

Negli ultimi giorni, intanto, sono molti i personaggi noti che, a differenza della Del Bufalo, hanno scelto di non andare in giro per l’Italia annullando molti impegni di lavoro. Diana, invece, ha scelto di viaggiare verso Milano in treno sfidando il coronavirus e prendendo tutte le precauzioni in merito, così come ampiamente spiegato negli ultimi giorni dalle Istituzioni.