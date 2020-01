Diana Del Bufalo parla di Paolo Ruffini: "Con lui non ho sbagliato niente"

Diana Del Bufalo sarà uno degli ospiti della prossima puntata di Verissimo, in onda sabato con Silvia Toffanin. L'attrice sarà presto impegnata nella conduzione di un nuovo programma comico su Italia1 con la partecipazione straordinaria di Diego Abatantuono, che vedrà tra i protagonisti anche Francesca Manzini. Durante l'intervista con Silvia Toffanin ha parlato anche della fine della sua relazione con Paolo Ruffini.

Sono passati oltre due mesi da quando i due si sono detti addio. Una separazione non certo facile tra loro, che ha visto Diana Del Bufalo soffrire per lunghe settimane in silenzio prima di dare l'annuncio tramite social. Quei giorni ora sembrano lontani, e anche la tristezza che l'ha attanagliata nel primo periodo sembra ormai essere alle spalle per l'attrice, che è pronta a ricominciare. " Nella relazione con Paolo non ho sbagliato niente. Le cose gravi le ha commesse lui e mi sono detta di non poter più andare avanti in questo modo. Sono stata troppo male ", ha dichiarato l'attrice con la piena consapevolezza del suo comportamento e di quello che ha potuto dare a Paolo Ruffini nel corso della loro relazione. Ma perché è finita tra loro? Solo pochi giorni fa, l'attrice ha dichiarato al settimanale Oggi che il suo ex compagno pensava di poter avere con lei una relazione poliamorosa: " Gli ho detto: 'Ti chiedo scusa se ti ho fatto credere che io fossi d'accordo con questa cosa del poliamore'. Sono lontanissima da questa concezione dei rapporti sentimentali. "

Nonostante la rottura e nonostante il dolore, Diana Del Bufalo ha ammesso di provare ancora buoni sentimenti nei confronti di Paolo Ruffini: " Continuo a volergli bene, ma non ho potuto più continuare a stare con lui per motivi spiacevoli. Due settimane fa ci siamo anche parlati al telefono, ma è davvero finita. " Pare che i due si siano anche recentemente sentiti al telefono, una telefonata importante durante la quale lui avrebbe ammesso le sue colpe e chiesto scusa all'attrice. Ora Diana Del Bufalo guarda avanti, sta bene e ha voglia di ricominciare, magari propria da Enojoy – Ridere fa bene, programma che inizierà a breve su Italia1. " Adesso sto bene, sono nella fase euforica. Ho vissuto il mio dolore ma adesso basta. Ho fatto un percorso con una psicoterapeuta che mi ha salvato la vita e mi ha reso di nuovo felice ", ha detto finalmente con il sorriso Diana Del Bufalo, che da Silvia Toffanin ha smentito di avere una relazione con Cristiano Caccamo.