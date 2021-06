Il diavolo esiste oppure no? Lo decide un tribunale

I tre stadi dell'attività demoniaca. Primo: Infestazione, ovvero sussurri e rumore di passi, la sensazione di una presenza che cresce sino ad arrivare al secondo stadio, l'Oppressione: la vittima è presa di mira da una forza esterna che elimina la volontà e porta al terzo e ultimo stadio, la Possessione. La schematizzazione è di Ed Warren, uno dei più famosi studiosi americani del paranormale. Per tutti gli anni Settanta e Ottanta Ed e la moglie Lorraine, lei chiaroveggente, hanno girato gli Stati Uniti alla ricerca di oggetti, abitazioni, persone possedute dal diavolo.

Ora, per la terza volta in otto anni, uno dei casi trattati dai coniugi Warren diventa un film. The Conjuring per ordine del diavolo sarà al cinema dal 3 giugno e vedrà ancora una volta protagonisti Vera Farmiga e Patrick Wilson nei panni dei coniugi indagatori dell'occulto. A dirigere il film questa volta sarà Michael Chaves (La Llorona le lacrime del male) che ha preso il testimone da James Wan, alla regia dei primi due film.

Questo terzo film racconta di quando i Warren si trovarono ad affrontare uno dei casi più difficili della loro particolare carriera: provare l'esistenza del diavolo durante un processo in tribunale. Negli anni Ottanta infatti, un uomo, Arne Johnson, dopo aver compiuto delitto efferato, si giustificò sostenendo di essere stato posseduto dal demonio. Si trattò di uno dei casi più sensazionali affrontati dai Warren. Fu infatti la prima volta nella storia degli Stati Uniti in cui un sospetto omicida reclamava la possessione demoniaca come arma di difesa. «Fu un caso molto famoso e molto ben documentato in cui la presenza del demonio divenne parte della strategia di difesa in un caso di omicidio dice il regista, Michael Chaves -. Fu un momento storico».

The Conjuring: Per Ordine Del Diavolo è il terzo caso dei Warren ma il settimo film dell'universo di The Conjuring, il più grande franchise horror della storia, che ha incassato più di 1,8 miliardi di dollari in tutto il mondo. Ne fanno parte, oltre ai primi due capitoli di The Conjuring, anche Annabelle e Annabelle 2: Creation, The Nun la vocazione del male e Annabelle 3. «Sette film e ogni volta l'ultimo è il più spaventoso. Questo poi, che racconta di un vero omicidio e delle conseguenze nella vita reale per molte persone, è stato difficile da affrontare. Il pedaggio emotivo da pagare è stato importante», dice Patrick Wilson, che interpreta Ed Warren, deceduto nel 2006 dopo aver passato la vita a combattere demoni. La moglie Lorraine invece è mancata nel 2019, a 92 anni, dopo aver partecipato alla produzione dei primi film. «Eravamo molto amiche dice Vera Farmiga, che la interpreta era una donna molto in gamba, una delle persone più felici e gioiose che abbia mai conosciuto. È stata una grande fonte di ispirazione e mi ha insegnato che la paura è una scelta, una conseguenza del tuo modo di pensare. Se non ti fai sopraffare dai pensieri negativi allora è possibile vincere la paura».

La Warren è morta poco dopo l'inizio delle riprese di questo terzo capitolo. «Adesso per me è ancora più importante onorare la sua vita e la sua straordinaria personalità continua Farmiga -, Lorraine aveva una speciale relazione con Dio e ne parlava spesso». L'attrice si definisce più spirituale che credente: «Sono cresciuta in una famiglia cattolica e ho studiato molto la religione nel corso degli anni, è un argomento che mi è molto familiare. Mi piace interpretare personaggi che abbiano dei saldi princìpi religiosi, adoro la loro continua ricerca della speranza». Secondo l'attrice candidata all'Oscar per Up in the air, in cui recitava accanto a George Clooney, la paura al cinema è un modo salutare per esorcizzare le paure vere, che in mondo elargisce con prodigalità: «C'è molto egoismo al mondo, molta crudeltà e questi sentimenti sembrano conseguenze della paura (del diverso, di un virus) ma invece ne sono, almeno in parte, la causa. Se c'è una lezione che Ed e Lorraine Warren hanno dato al prossimo è che, con l'amore e la compassione, certe paure possono essere superate e vinte».

Credenti o no, ogni volta che un film della saga inizia la produzione il set viene benedetto. «È un rito che è ormai diventato tradizione dice Patrick Wilson e so che è importante per molti di noi del cast e della crew».