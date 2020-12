Brigliadori choc sul Coronavirus ​"Il vaccino? Preferisco morire..."

Sono celebri a tutti le esternazioni di Eleonora Brigliadori. La celebre attrice e conduttrice televisiva che nel corso degli anni ’80 è stata una dei volti più rappresentatrici dei programmi Mediaset, da diverso tempo è balzata agli onor di cronaca per le sue affermazioni su medicina, vaccini e cure omeopatiche. Ma la showgirl, diventata anche fruttariana oltre che no-vax, torna a far parlare di se per alcune dichiarazioni su Covid e vaccini. Un argomento molto delicato che, proprio in questi giorni, con le nuove misure di un Natale in lockdown e con l’imminente campagna vaccinale, fanno molto discutere. Intervistata ad Adnkronos, Eleonora Brigliadori afferma che è pronta a dire no al vaccino anti-Covid. "Preferisco morire" afferma la showgirl. Ma non è finita qui. Le dichiarazioni sono molto forti e fanno discutere il popolo del web.

"Chi gioca a fare Dio è da fermare. Ma io non lo permetterò. Nessuno più incrinare la mia anima e bloccare la mia evoluzione. Sono pronta a morire, se qualcuno avrà l’ardire di obbligarmi a fare diversamente", esordisce durante l’intervista. E così, con queste sue esternazioni, la Brigliadori si scaglia contro i vaccini e rifiuta l’idea di potersi sottoporre alla campagna di prevenzione contro il Covid. "Ci sono molte persone come che preferiscono morire. Perché morire in Cristo significa risorgere – aggiunge -. Mentre chi per paura venderà la sua anima a Satana non potrà più ascendere ai mondi spirituali. Non bisogna dar vita a un mondo degenerato", continua senza nessun freno inibitorio.

L’intervista non è di certo finita qui. Perché Eleonora Briglaidori, oltre a parlare di fede e di resurrezione, punta il dito anche contro la tecnologia, rivelando cosa c’è dietro il vaccino. "Nessuno si è reso conto che questo è il più profondo attacco che si possa fare alla natura umana – continua -. Quello che non viene detto da nessun giornale e da nessun TG è che la tecnologia satanica che è stata scoperta pochi anni fa, è entrata in questo nuovo vaccino il quale andrà a modificare quelli precedenti e distruggerà il genoma umano". Il lungo e folle flusso di coscienza continua inesorabile. "Tutto questo segna l’apertura dei sigilli che sono sacri e che non dovrebbero essere toccati da nessuno. Vanno si modificati, ma attraverso una pura azione spirituale. Proprio come Cristo comanda". E sul vaccino conclude: "Quando sarà iniettato assisteremo alla fine dell’umanità". E ora, non resta che attendere il verdetto dell’opinione pubblica per sapere quando c’è di "vero" in questa delirante confessione.