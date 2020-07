Dopo le dichiarazioni di Belen, arriva il “pensiero” del marito della Marcuzzi

Nel gossip estivo più bollente del momento, quello formato da Belen, Stefano De Martino e Alessia Marcuzzi fino a questo momento non era entrato in merito Paolo Calabresi, marito di Alessia Marcuzzi, che si era trincerato in un silenzio e in un " no comment " in merito alla vicenda. E’ però il settimanale Oggi, che svela il pensieri di quello che già molti giornali considerano come "l’ex" di Alessia Marcuzzi. Lo ha fatto sul numero attualmente in edicola raccontando come il produttore sarebbe andato su tutte le furie per le chiacchiere che su questa vicenda si stanno ormai facendo da settimane.

Anche Belen era scesa in campo soltanto ieri per smentire la notizia sul presunto tradimento dell’ex marito con Alessia Marcuzzi rilasciando suoi suoi social una dichiarazione che non lasciava dubbi: “ Solo due parole per commentare quello che state leggendo in questi giorni. Con Alessia ho un bellissimo rapporto di stima reciproca, non è mai successo niente del genere, nessun messaggio, nessun iPad (riferendosi alla notizia secondo cui sarebbe venuta a conoscenza del presunto tradimento scoprendo sull’Ipad di Stefano alcuni messaggi di Alessia ndr).

Continuo sempre a non capire la motivazione per al quale si inventino cose del genere. Decideremo tutti insieme come muoverci perché trovo davvero assurdo e di cattivissimo gusto leggere le ca****e che ho letto in questi giorni ”. Ma questo non è bastato a mettere a tacere le voci che continuano comunque a circolare. Ritornando al pensiero di Paolo Calabresi riportato tramite persone a lui vicine, non soltanto lui stesso, ma anche la sua intera famiglia, una delle più note della capitale, avrebbe preso le distanze dalla conduttrice.

Anche la sorella di Paolo, nota socialite, sembra abbia interrotto i rapporti con la cognata con cui c’era invece un bellissimo rapporto. Ovviamente quelle che riportiamo sono solo supposizioni e voci di corridoio anche se a dire la sua è intervenuta anche una ragazza molto vicina a De martino che ad Oggi avrebbe rilasciato una dichiarazione: