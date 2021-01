Diego Abatantuono si è sposato

Diego Abatantuono il protagonista di uno dei film di Natale 2020 “10 giorni con Babbo Natale” e di tante memorabili pellicole, dopo 33 anni di convivenza e due figli è convolato a nozze. Una notizia a sorpresa che è di buon augurio per il nuovo anno e che vede capitolare uno dei nostri attori italiani più amati. Dalla compagna di una vita Giulia Begnotti, Abatantuono ha avuto due figli Marco di 25 anni e Matteo di 23. Diego però è già padre anche di Marta di 35 anni, avuta dal primo matrimonio con la scenografa Rita Rabassini, che si è sposata nel 2014 e lo renderà nonno per la terza volta in primavera.

La notizia è stata rivelata dal settimanale Oggi che ha intervistato l’attore ha rivelato lo scoop di questa cerimonia inaspettata dopo tanta convivenza. L’attore però, si è anche raccontato a tutto tondo parlando anche della pandemia di covid: " Per me è stato un anno pesante, come per tutti. -ha raccontato - Forse io l’ho sofferto particolarmente, perché il mio unico hobby è la convivialità. Non colleziono orologi, non mi interessano le vetture sportive. Mi piace soltanto stare a tavola con gli amici ”

Il 2020 però non è stato del tutto negativo per lui: " È stato concepito mio nipote, si chiamerà Michelangelo e nascerà in primavera. Mia figlia mi renderà nonno per la terza volta. Ho già due nipotine. Le adoro e purtroppo non le vedo da quasi un anno, perché noi siamo molto ligi alle regole sanitarie. Mi mancano da morire e questo film su Babbo Natale è dedicato soprattutto a loro. Un maschietto però ci voleva proprio, così me lo porterò allo stadio. Tanto li riapriranno un giorno, giusto? ”

Tornando al matrimonio, il tre volte nastro d’argento, ha conosciuto la Begnotti quando era nel pieno della popolarità per i suoi film, dopo la storia con la prima moglie Rita Rabassini, che poi si è legata al regista Gabriele Salvatores. Proprio su questo argomento ha chiarito una vicenda molto lunga che vedeva lui e Salvatores nemici di lunga data: