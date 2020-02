Diletta Daolio è il segreto di Manuel Lazzari

Manuel Lazzari è una delle tante sorprese e conferme della Lazio di Simone Inzaghi che si sta giocando apertamente lo scudetto con la Juventus di Maurizio Sarri e l'Inter di Antonio Conte. Il 26enne di Valdagno è arrivato in biancoceleste quest'estate per una cifra di 7 milioni di euro più bonus e il cartellino di Murgia e sta disputando davvero una grande stagione. Il classe '93 ex Vicenza domenica ha giocato e molto bene contro la sua ex squadra, la Spal, ha sfornato due assist decisivi per i compagni ma a fine partita si è sfogato sui social per alcune minacce ricevute dai suoi ex tifosi.

Lazzari ha postato una Instagram Story dove ha parlato amaramente delle minacce ricevute: "Le minacce di morte non le merito. In quei sette anni ho dato tutto, ringrazierò per sempre la Spal, per sempre, però questo non lo meritavo" . Il giocatore della Lazio è anche nel giro della nazionale italiana e potrebbe avere qualche chance di andare ad Euro 2020 nel ruolo di terzino anche se la concorrenza è tanta e non sarà facile convincere il commissario tecnico Roberto Mancini.

Manuel a Roma è giunto con la sua sexy fidanzata Diletta Daolio sua compagna dal 2014: Io e Manuel ci siamo conosciuti circa due anni fa in un locale di Ferrara, una domenica sera. Confesso che mi è piaciuto subito, ma prima di cedere mi son fatta un po’ corteggiare…, disse la ragazza in un'intervista del 2016 ai microfoni di TuttoLegaPro.com. La fidanzata del giocatore della Lazio aveva poi continuato: "Di eventuali spostamenti ne abbiamo già parlato più volte, per i calciatori è una realtà comune, ma comunque quando ti metti con uno che fa questo lavoro devi subito abituarti alle varie possibilità. Io, se dovesse spostarsi, lo seguirei, ma vorrei cercarmi un lavoro".

Diletta ha anche ammesso come il calcio non abbia influenzato la loro vita di coppia: "No, per niente. Ho conosciuto Manuel in un periodo molto vicino al ritiro, per cui mi sono subito abituata ai ritmi che il calcio impone: ma non mi pesa affatto, quindi nella vita di coppia non ha davvero mai influito". Lady Lazzari ha dunque seguito il suo Manuel e la sua popolarità social sta crescendo sempre di più con i tifosi della Lazio che sono già pazzi della nuova wag biancoceleste che è entrata in punta di piedi ma che si sta già prendendo la scena.



