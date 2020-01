Diletta Leotta esplosiva in piscina

Diletta Leotta vuole apparire in forma impeccabile in vista del grande esordio al Festival di Sanremo 2020. Per tale ragione, la spendida giornalista sportiva, già dotata di un fisico mozzafiato, si concede delle ore di allenamento ma anche di relax in piscina per farsi trovare pronta in vista dell'appuntamento importante della nota kermesse canora italiana. Tra meno di due settimane la condutttrice di Dazn calcherà il prestigioso palco del Teatro Ariston in qualità di valletta al fianco di Amadeus, dove apparirà in una delle cinque serate in programma. E' un momento davvero eccezionale per la bellissima siciliana sia sotto il profilo lavorativo che della sua vita privata. La Leotta è la giornalista sportiva più amata e ambita dal pubblico televisivo: al timone del programma calcisitico "Diletta Gol" su Dazn riscuote un successo assoluto. Senza contare il suo prezioso contributo in radio dove esibisce una capacità di intrattenimento speciale.

La sua versatilità le permette di aderire a vari progetti, conseguendo ottimi traguardi grazie alla sua avvenenza fisica ma anche alle sue spiccate doti comunicative e alla talentuosità brillante. Il consenso sensazionale è sempre garantito quando è prevista la sua presenza. Nella sfera privata va a gonfie vele la sua storia d'amore con il pugile Daniele Scardina, comunemente appellato "Toretto", come documentano le infinite pagine di gossip che spettegolano sulla loro liaison alquanto segreta. E del resto la conferma del suo clamoroso successo arriva dai social, dove il volto televisivo di Dazn è seguitissimo e scrutatissimo. I suoi fan non si perdono ogni sua novità e la supportano emotivamente in ogni sua nuova impresa, facendole sentire il loro calore umano. L'ultima foto condivisa sul suo canale ufficiale Instagram ha elettrizzato e surriscaldato gli istinti dei follower. La biondissima conduttrice sportiva ha postato un suo scatto mentre si sta allenando in piscina, esibendo il suo corpo altamente sensuale e le sue curve sinuose.

L'impresa ardua della Leotta prima di calcare il palco del Festival di Sanremo

Diletta Leotta si sta prendendo cura della sua silhouette e del suo equilbrio interiore in questa fase calda per apparire al top nel momento in cui farà il suo exploit sul palco dell'Ariston. Quello alle porte si preannuncia un periodo molto impegnativo e stressante per la Leotta, ecco perché si sta ritagliando degli spazi intimi per rilassarsi e rigenerarsi. Non tutti sapranno che la bella siciliana ha una passione per il nuoto e la piscina e anche di sabato sera ne approfitta per tuffarsi nelle acque rivitalizzanti. Sì, è prioritario per la magnetica Leotta non sfigurare e mostrarsi in forma smagliante al momento del suo debutto dinanzi alla platea mondiale della kermesse più popolare d'Italia. La giornalista sportiva condividerà le cinque serate del Festival della canzone italiana insieme ad altre affascinanti colleghe che supporteranno Amadeus nella conduzione della 70esima edizione del celebre evento musicale.

Il successo di Diletta Leotta è straordinario. Anche sui social network è la regina indiscussa, sbaragliando le sue colleghe del mondo dello spettacolo. La conduttrice di Dazn è amatissima dal popolo social: i suoi scatti su instagram fanno impazzire i follower, facendo incetta di commenti adulatori e like approvatori. Nelle ultime ore la sexy giornalista siciliana ha pubblicato nelle sue Instagram Stories un video che riproduce il suo allenamento in piscina. Il filmato social mostra le immagini della Leotta mentre accarezza con il suo corpo procace le acque intenta a nuotare, divertendosi, poi, ha provocare i fan a bordo vasca. La bellissima showgirl ha postato sul suo profilo Instagram anche uno scatto ad alto tenore erotico che toglie davvero il fiato. La Leotta è in piscina in posa sexy e la trasparenza dell'acqua crea un effetto vedo non vedo che stuzzica l'immaginazione fervida dei fan. La bellezza della conduttrice catanese è sfolgorante: costume intero colorato, scollatissimo sul décolleté e molto succinto che evidenzia la sua silhouette perfetta e le sue curve voluttuose e conturbanti. Le Leotta ammicca sorridente all'obiettivo e ai suoi numerossimi fan in una posa plastica mentre inforca gli occhialini da nuotatrice.