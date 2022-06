Diletta Leotta, l'abito cede durante la diretta: "Ho dei problemi"

Visto che di lei non si parla più (dopo la fine della relazione con Can Yaman), Diletta Leotta ha pensato bene di fare (s)parlare di sé il pubblico durante una diretta radiofonica. L'inviata sportiva di Dazn si è collegata con il programma 105 Take Away, che conduce insieme a Daniele Battaglia, dalla casa di famiglia in Sicilia. Ma il primo piano strettissimo e il vestitino risicato hanno messo in evidenza più di quanto richiesto. E lei, quando se n'è accorta, è cascata - come si suol dire - dal pero. " Mi sto appena rendendo conto, grazie al canale 66 del digitale terrestre, che non posso più utilizzare i vestiti di quando avevo 16 anni. Mi sembra evidente che abbia un problema. Sono cresciuta. Me ne sono resa conto da sola", ha detto coprendo alla meglio il décolleté, mentre Battaglia ironizzava: "Te lo volevo dire fuori onda, diciamo che hai dei problemi. Non ti sai contenere". Qualcuno ha gradito, altri hanno chiesto: "Ma provare l'inquadratura prima?! ". Macché, scherzi?

Gli "orfani" di Temptation Island speravano ancora che i produttori ci ripensassero. Ma a tagliare la testa al toro ci ha pensato Filippo Bisciglia, il conduttore del programma, che ha scelto Instagram per mettere un freno ai dubbi: " Questo è il periodo in cui sarebbe dovuta andare in onda la prima puntata di Temptation Island e quindi l'intero programma. Purtroppo, quest'anno non sarà così". Bisciglia si è detto affranto per la cancellazione della nona edizione del reality dell'estate: "Sappiate che anche a me fa tanto male non fare il programma quest'anno. Mi mancheranno tutte le persone con le quali ho lavorato in questi otto anni ". Ma l'ex gieffino, volto amatissimo dal pubblico televisivo, non ha saputo (o voluto) rispondere ai fan sui motivi della mancata messa in onda di uno dei programmi più seguiti del palinsesto estivo. Sarà per il prossimo anno.

Stanno insieme. Poi si lasciano. Poi si riprendono(?!). I fan della coppia Marracash - Elodie non ci capiscono più niente. Da settimane gli indizi parlano di un riavvicinamento tra il rapper e la cantante, ma loro smentiscono a colpi di interviste. Questa volta, però, i fan sono sicuri che il ritorno di fiamma sia più che una chiacchiera. Al concerto che Elodie ha tenuto negli scorsi giorni all'Idroscalo di Milano, l'ex artista di Amici ha cantato la cover di un brano di Marracash "Niente Canzoni d'amore" e mentre si esibiva la voce ha tradito la sua emozione. Non solo. Marra ha condiviso il video dell'esibizione su Instagram, confermando la sua presenza nel backstage, dove non si è fatto mancare neppure una foto con la mamma e la sorella di Elodie. Beccati??