Diletta Leotta sparisce dai social. Colpa dell’amore? In realtà sta scappando

Sono tanti che in questi giorni si chiedono che fine abbia fatto Diletta Leotta. Soprattutto i suoi 7,4 milioni di follower che da giorni non hanno notizie della conduttrice di DAZN solitamente molto attiva e pronta a postare sui social qualsiasi cosa faccia. In un primo momento si era pensato ad una questione di cuore visto che il suo presunto fidanzato, l’attore turco Can Yaman, al momento è a Roma per la preparazione del kolossal "Sandokan" le cui riprese inizieranno in primavera inoltrata.

Proprio oggi sono uscite, sul settimanale "Chi", le foto che riprendevano lei e Can durante una romantica cena nello stesso hotel dove erano stati fotografati per la prima volta. Foto che però risalgono a qualche giorno fa prima che la conduttrice sparisse dai social. In realtà, sembra che le cose stiano in un altro modo. Diletta infatti è una delle protagoniste di Celebrity Hunted il reality show di Amazon Prime che fa letteralmente sparire i concorrenti. Nella prima edizione erano stati coinvolti molti nomi celebri come Francesco Totti e Fedez che per giorni erano stati inseguiti da un gruppo dell’intelligence dotati di sistemi di ricerca sofisticatissimi.

I Ricercati, singolarmente o in coppia, dovranno scappare in tutta Italia per 14 giorni, con a disposizione solo un cellulare di vecchia generazione e una carta che consente il prelevamento di un massimo di 70 euro al giorno, braccati dai cosiddetti Cacciatori, un team di professionisti del settore investigativo organizzati in 5 squadre operative preposte alla cattura fisica dei personaggi, i quali sono coordinati dal Quartier Generale che ha il compito di effettuare le attività investigative e di intelligence.

Le coppie hanno la possibilità di potersi dividere, e nel caso solo uno di loro venga catturato l'altro potrà comunque continuare il suo percorso. Il dodicesimo giorno solo i ricercati riceveranno la posizione del punto di estrazione, e chi riuscirà a raggiungerlo senza farsi catturare vincerà il gioco. Questo quindi spiegherebbe l’attuale assenza della Leotta dai social.

Quest’anno oltre a lei, grandi nomi a tentare la “fuga”. Nel cast infatti dovrebbero esserci anche Elodie, Achille Lauro, Boss Doms, Stefano Accorsi, Miss Keyta e Vanessa Incontrada. Lo scorso anno riuscirono a non farsi catturare la squadra formata da Claudio Santamaria e Francesca Barra e quella di Fedez e Luis Sal. Furono invece catturati Francesco Totti, Cristiano Caccamo, Diana Del Bufalo e Costantino della Gherardesca.