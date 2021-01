Diletta Leotta sta con Can Yaman? "Beccati nello stesso hotel"

" Secondo fonti attendibili Can Yaman avrebbe intrapreso una relazione amorosa con Diletta Leotta ". La frase scritta da una fan su Twitter - e che riporta le parole di Anna Pettinelli sulle frequenze di Rds - preannuncia un putiferio. Le fan sono sul piede di guerra e il presunto flirt tra l'inviata di Dazn e l'amatissimo attore turco infiamma i social.

L'indiscrezione bomba lanciata dalla conduttrice e professoressa di Amici di Maria De Filippi ha creato una potente ondata d'urto sul web. L'attore è arrivato a Roma per girare lo spot di una nota marca di pasta insieme a Claudia Gerini e ha alloggiato nello stesso albergo della Leotta. Anna Pettinelli su Rds avrebbe svelato l'altarino: " Can Yaman sta con un'italiana famosa, la fonte è certa ". A fare due più due ci hanno pensato fan e curiosi.

La presunta relazione trae Can Yaman sarebbe più che un pettegolezzo e a dimostrarlo ci sarebbero una serie di indizi. Il primo è stato fornito involontariamente da Gabriele Parpiglia. Nelle scorse ore il giornalista ha condiviso sul suo canale Instragram una storia pubblicata da Diletta Leotta , che aveva immortalato gli assembramenti delle fan dell'attore turco fuori dall'hotel a Roma ( e che sono costati a Yaman 400 euro di multa ). Albergo nel quale, si vede dalle immagini, soggiornava anche la conduttrice sportiva. A creare maggiori sospetti il fatto che le storie siano state poi rimosse dalla Leotta poche ore dopo.

Un altro indizio riguarda invece il mazzo di rose rosse ricevuto da Diletta nelle scorse ore e che lei ha voluto condividere con i suoi fan sul web. Un gigantesco mazzo di fiori nel quale spicca come un "gioiello" una singola rosa rossa. Nelle storie il sottofondo musicale scelto dall'inviata di Dazn è "Ma dimme Te", la canzone di Paola Turci che recita "come un lupo affamato, bello come uno zingaro". Un'allusione al bel Can?

Chissà. Intanto la storia, pur non essendo ancora confermata né smentita, promette di infiammare il web. Sui social network impazzano supposizioni e teorie, ma del resto entrambi sono single. Lei sempre più lontana dal pugile Daniele Scardina, al quale sembrava essersi riavvicinata subito dopo l'esperienza di lui a Ballando con le stelle. Can Yaman, protagonista della seguitissima serie Day Dreamer, è invece l'eterno single, come confessato da lui stesso nell'ultima intervista a Verissimo. Insomma i presupposti ci sono, per il seguito tocca attendere.