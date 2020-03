Dimentichiamoci di Meghan. A corte sono in ascesa le quotazioni di Sophie del Wessex

La Megxit è diventata realtà, o quasi. Il prossimo 31 marzo finalmente con l’uscita dalla famiglia reale di Harry e Meghan si scriverà la parola fine a una delle pagine più complicate dei Windsor. E nonostante gli ultimi pettegolezzi che hanno popolato i giornali in questi giorni, tutti hanno intenzione di scrivere la parola fine, dimenticare (o quanto meno convivere) con tutto quello che è successo. Ora a Corte tutte le attenzioni sono rivolte a Sophie del Wessex. La preferita della Regina dopo Kate Middleton è la moglie del Principe Edoardo. Ora ha tutte le carte in regola per diventare la "nuova" Meghan Markle. È stilosa, è una donna affascinante e con un ottimo gusto nel vestire e, cosa molto importante, sa rispettare le regole. Con la Megxit in atto è lei la donna più in vista di corte.

Ha 55 anni ed è sposata con il figlio più piccolo di Sua Maestà. Ha un matrimonio felice dal lontano 1999 e, fino a questo momento, non sono mia trapelate voci indiscrete sulla coppia reale. Sophie del Wessex è una donna molto amata, rispettata dal marito e anche dal popolo. Schiva dai gossip, inavvertitamente è balzata agli onor di cronaca durante i Commonwealth Day. Seduta a fianco dei duchi di Sussex e dei Cambridge, ha assortito impassibile alla schermaglia di sguardi e sorrisi gelidi tra Meghan e Kate. Sophie del Wessex non ha mosso un dito, ha sorriso e ha assistito alla cerimonia fiera di essere al fianco del marito. L’atteggiamento non è sfuggito ai media inglesi, e ora tutti parlano di lei, etichettandola "l’erede morale dei Sussex".

Sophie da tempo però è la preferita della Regina. Ancor prima di Meghan e di Kate, la moglie di Edoardo è sempre stata al fianco della sovrana in tutte le occasioni più importanti. Soprattutto con Elisabetta pare che condivida la passione per i cappelli, i film di guerra e i documentari. Figlia di u a segretaria e di un commerciante, è riuscita a farsi amare da tutta la famiglia. Con Edoardo è sposata dal 1999, e rispetto ai royal wedding più altisonanti, quello di Sophie è stato molto sobrio. È madre di due figli, una ragazzina di 12 e un adolescente di 16 anni. "La confidenza che la Regina ha con Sophie è incomparabile – affermano le fonti di palazzo -. Per Elisabetta è come avere un’altra figlia al suo fianco".