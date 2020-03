A Roma i condomini cantano Rumore

Fai Rumore è il brano con cui Diodato ha vinto l'ultima edizione del Festival di Sanremo, ottenendo sempre responsi più che positivi per la sua esibizione di questo brano intenso e malinconico. Un'edizione, quella della kermesse canora in diretta dal teatro Ariston, in cui a farla da padrone sono state soprattutto le polemiche nate tra Morgan e Bugo, che hanno rischiato di mettere in ombra tutto il resto.

Ma Fai Rumore è riuscito a entrare comunque nel cuore degli italiani che, insieme alle altre due giurie, ha eletto la canzone di Diodato la più bella di Sanremo 2020. Lo stesso brano, oggi, è utilizzato per combattere la noia e l'ansia legata alla quarantena necessaria in tutta Italia per cercare di debellare il contagio e la pandemia del Coronavirus, che ad oggi ha registrato più morti che in Cina e che, dunque, continua a spaventare il popolo italiano.

Su Instagram, infatti, è stato condiviso un video di un condominio di San Lorenzo, noto quartiere della città di Roma, dove gli abitanti, uniti dal desiderio di sentirsi vicini anche se distanti e di condividere arte, speranza e bellezza, hanno cantato insieme Fai Rumore. Il video è stato condiviso sull'instagram ufficiale di Diodato, nelle stories del profilo del cantante. Ma quello di San Lorenzo non è stato l'unico luogo in cui le note del brano, che avrebbe dovuto concorrere all'Eurovision cancellato per colpa dell'epidemia, sono state usate come incoraggiamento per superare questi tempi difficili, in un flashmob che ha abbracciato tutta la capitale.

Italians were singing out loud Italy's Eurovision entry "Fai rumore" by Diodato while being stuck home because of the lockdown due to #Coronavirus. FAI RUMOREEE #flashmob #coronarvirusitalia pic.twitter.com/ZeO52XUp2T — Francesco (@Flanas07) 13 marzo 2020

Non è la prima volta, comunque, che l'insieme di palazzi di San Lorenzo che Diodato ha ripostato nelle sue stories instagram attuasse questa sorta di flashmob per invitare a resistere e, soprattutto, a non dimenticare le cose belle che esistono al mondo. Qualche giorno fa, infatti, sulla facciata di uno dei palazzi era stato proiettato un ballo tra Fred Astaire e Ginger Rogers. E sullo sfondo di questa scena iconica della settima arte si intravedono due persone che, in un appartamento, ballano allo stesso ritmo della canzone, stretti in abbraccio, guancia a guancia. Un video, questo, che è stato condiviso in tutto il mondo, anche da personaggi famosi come le Kardashian e Madonna, oltre che apparso su numerose testate straniere, come il DailyMail.

Riguardo l'annullamento di Eurovision, lo stesso Diodato ha scritto sul suo account Twitter: "Mi dispiace tanto per la cancellazione dell'Eurovision, per il lavoro portato avanti in queste settimane da Carosello Record e Rai1 Official, per tutte le belle idee che stavamo realizzando, ma viviamo in un periodo drammatico e di grandissima difficoltà e sono convinto che la priorità debba essere quella di tutelare la salute di tutti i cittadini. Solo quando tutti supereremo questo momento buio potremo tornare a vivere con la giusta leggerezza e goia un evento di tale condivisione"

