"Direi basta...". E Maria De Filippi chiude la busta

Chiara Ferragni e Fedez sono un esempio per molti giovanissimi che vogliono essere come loro. A C'è posta per te è arrivata la storia di due gentori, Valeria e Angelo, che hanno cercato di recuperare il rapporto con la loro figlia, Rosalba, e con suo marito. Tutto nasce con un'auto contesa e prosegue con la richiesta della figlia ai genitori di contribuire alla spesa per il matrimonio, che lei voleva celebrare nello stesso resort di lusso di Noto in cui si sono sposati proprio l'influencer e il rapper. È stata la conduttrice a chiudere la busta davanti all'evidente mancanza di volontà di trovare un punto d'accordo, quando la situazione è degenerata.

La scintilla che ha acceso la miccia è stata un'automobile che Valeria e Angelo hanno acquistato per loro stessi. Una vettura da 24mila euro che Rosalba, però, ha chiesto per sé e per suo marito. I genitori, dopo qualche dubbio, hanno acconsentito alla richiesta ma solo a patto che la coppia versasse loro la metà della quota. Questo ha scatenato una prima lite in famiglia che, però, sembrava essere in qualche modo rientrata. Tuttavia, le discussioni si sono riaccese quando Rosalba e Sebastiano hanno deciso di sposarsi e per farlo hanno chiesto la metà del costo della location ai genitori di Rosalba.

Il resort di Noto scelto dalla coppia è quello diventato famoso col matrimonio di Chiara Ferragni e di Fedez, il cui costo è di 10mila euro. Una spesa che i genitori non sono in grado di sostenere. Rosalba sembra non perdonare quest'ennesimo rifiuto da parte dei suoi genitori e i rapporti si incrinano ancora. Ma il matrimonio, comunque, salta perché Rosalba e Sebastiano litigano e decidono di non sposarsi più. A quel punto i genitori si schierano al fianco della figlia, che però poi supera i dissapori con il fidanzato, tornando con lui. Sebastiano, però, saputo che Valeria e Angelo avevano avuto per lui parole poco gentili, ha deciso di allontanarsi definitivamente dalla famiglia e con lui anche Rosalba.