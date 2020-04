Per Dolly Parton il coronavirus è volontà di Dio

Anche Dolly Parton ha detto la sua in merito all’epidemia di coronavirus che sta colpendo il mondo.

La performer statunitense, come riporta il Sun, ha pubblicato sul suo profilo Instagram un video in cui spiega il suo punto di vista e invita i follower ad “ avere fede ”, perché a suo avviso quest’epidemia rientra nel disegno di Dio per farci diventare persone migliori. “ È la luce, credo - ha detto Parton - che dissolverà la situazione. Penso che ci sia Dio in questo, davvero ”.

Secondo Parton, Dio sta cercando di avviarci al sentiero della luce, in modo che possiamo vedere tutto, compresi noi stessi, attraverso gli occhi dell’amore. “ E spero che impariamo questa lezione. Penso che quando passerà, diventeremo tutte persone migliori ”, ha aggiunto. La cantante ha anche chiarito che sa di avere un atteggiamento positivo seppur il momento corrente sia alquanto negativo. “ Quindi, mantenete la fede, non abbiate troppa paura, andrà tutto bene, Dio ci ama ”, ha concluso.

Ma come sta trascorrendo le giornate Dolly Parton in auto-isolamento? Sta realizzando dei video in cui legge delle storie per augurare la buonanotte ai bambini. I video sono nati in collaborazione con la sua Imagination Library e si intitolano “Goodnight With Dolly”. L’obiettivo dei filmati è confortare e rassicurare i bimbi durante la quarantena. L’artista ha dichiarato di avere da tempo questo progetto nel cassetto, ma il momento non le era sembra mai quello giusto: ora invece le sembra giusto condividere una storia con un po’ d’amore - e il talento di tanti autori e illustratori che hanno concorso al progetto.

In questi giorni Parton ha realizzato numerosi video, soprattutto per ringraziare gli operatori sanitari - in primis quelli del pronto soccorso - militari e assistenti, che stanno salvando la vita alle persone in questi giorni drammatici. “ Per come la vedo io - ha scritto a corredo di un video in cui canta e suona la chitarra - se vuoi l’arcobaleno devi sopportare la pioggia ”.

Il 21 marzo, Parton è stata colpita dal lutto di un caro amico, l’artista Kenny Rogers. “ Non si sa mai quanto si abbia amato qualcuno finché non se n’è andato - ha scritto su Instagram Dolly Parton - Ho avuto tanti anni meravigliosi e momenti meravigliosi con il mio amico Kenny, ma oltre la musica e il successo, gli ho voluto bene in quanto uomo meraviglioso e vero amico. Ora stai al sicuro con Dio e sappi solo che ti vorrò sempre bene ”.

Segui già la nuova pagina di gossip de ilGiornale.it?