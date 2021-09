Il dolore di Amendola: "Mia moglie è malata"

L'ultima apparizione pubblica di Francesca Neri risale al 2016. In quell'anno l'attrice è entrata nel cast di The habit of beauty, pellicola inglese di cui è protagonista e che è stato il suo ultimo film. Da quel momento di lei non si è saputo più niente. Le voci, sempre più insistenti, la volevano affetta da fibriomialgia. Oggi, a distanza di tempo, delle sue condizioni ha parlato Claudio Amendola durante l'ospitata a Verissimo.

Da venticinque anni l'attore romano e Francesca Neri vivono la loro storia d'amore. Nel 2010 la coppia si è sposata e dalla loro relazione è nato un figlio, Rocco. Un legame forte che da quasi cinque anni li vede combattere fianco a fianco contro una malattia invisibile, che ha colpito l'attrice. È stato Claudio Amendola a raccontare cosa sta succedendo a sua moglie, Francesca, durante l'intervista rilasciata a Silvia Toffanin: " Se mi chiedi come sta, ti dico che sta bene, ma fa fatica, lotta, combatte con se stessa, con il suo fisico e con il suo corpo ".

Nel parlare dello stato di salute della sua compagna, l'attore romano non ha nascosto l'orgoglio per la reazione che la donna sta avendo alla malattia: " Quando sei così intelligente come lo è lei riesci a trovare nella malattia, nello stare male, un motivo per reagire, per stare bene ". Amendola non ha spiegato però quale male affligga Francesca Neri. In molti hanno ipotizzato che l'attrice e produttrice, 57 anni, soffra di una malattia chiamata fibromialgia, che porta ad avere dolori muscolari diffusi e affaticamento perenne.