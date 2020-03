Il dolore di Francesco Facchinetti: "Mio padre Roby ha paura, mi spezza il cuore"

Da settimane Bergamo è il simbolo del dramma che l’Italia sta vivendo per colpa della pandemia da coronavirus. Sono giorni difficili per la cittadina lombarda, che ha visto morire migliaia di persone, ma anche per i bergamaschi che cercano di resistere. Accanto a loro si è stretto, virtualmente, Francesco Facchinetti che a Bergamo ha una parte importante della sua famiglia, il padre Roby Facchinetti. Il musicista e produttore ha dedicato al padre un toccante post social dove, tra le lacrime, ha raccontato: " Oggi vorrei abbracciarti ma non si può ".

Attraverso il suo profilo Instagram Francesco Facchinetti ha svelato di aver sentito il padre Roby molto triste, a causa dei tanti amici persi per il coronavirus, ma soprattutto di sentirsi impotente di fronte alle paure del genitore: " In questi giorni ti ho sentito giù. Per la prima volta mi sono detto: "Mio padre ha paura". Non mi era mai successo prima e mi ha spezzato il cuore. Abbiamo pianto tanto al telefono per tutti gli amici che stai perdendo, che stiamo perdendo ".

Francesco Facchinetti ha scelto di condividere sul web parole profonde e toccanti, insieme a una foto di lui da bambino stretto dal padre. Un abbraccio che ora dj Francesco avrebbe voluto dare a Roby, ma che gli è negato: " La cosa che più mi ha fatto soffrire è stato quando mi hai scritto: "Francio, non so cosa fare. Perché tutto questo? Io cosa posso fare? Mi sento impotente". Avrei voluto abbracciarti come facevi tu quando ero piccolo. Mi ricordo che mi coccolavi e tutto il mondo fuori si fermava. Ora avrei dovuto farlo io con te, ma non si può ".