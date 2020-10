"Da domani non mi vedrete più in tv". E così Gabriel Garko esce di scena dopo il suo coming out

Il "segreto di Pulcinella" che interessava la vita di Gabriel Garko è stato svelato al Grande Fratello Vip, in un confronto intenso ed emozione con Adua del Vesco, che ha messo in moto una lunga serie di gossip e di indiscrezioni sul celebre attore italiano. E dopo la sua apparizione a Verissimo, in cui ha rivelato che quella con Gabriele Rossi non era affatto un’amicizia speciale, nella serata di domenica 11 ottobre, Gabriel Garko è apparso nella puntata di Live-Non è la D’Urso per spegnere le ultime voci sul suo conto, rivelando che: "Da domani non mi vedrete più in tv per parlare della mia vita privata".

Dopo il suo outing quindi, l’attore che è stato reso celebre grazie a molte fiction targate Mediaset, ora vuole riprendere in mano la sua vita. Si vocifera che sia stato ingaggiato per un nuovo progetto televisivo ancora top secret, e che all’orizzonte si intravede anche un debutto come regista. La sua ultima comparsata in tv, comunque, è un modo per specificare le tempistiche e le vere motivazioni del suo coming out. "La mia intenzione non era quella di andare al GF per rendere pubblica la mia omosessualità – rivela-. Ne avevo parlato anche parlato con Alfonso Signorini. Ero entrato nella Casa per Adua stava parlando della nostra relazione", afferma. L’attore ha voluto sottolineare che il suo coming out non è stato studiato a tavolino, anzi: "Ho parlato in tv della mia sessualità a causa di Adua. Lei stava parlando di me, di noi, e stava dicendo cose che non mi piacevano. E sono andato lì per dirle di non portare avanti questa manfrina", confessa. Le rivelazioni di Gabriel Garko però non finiscono qui.

"Quella sera non ho rivelato chi sono veramente, è stato Signorini che ha parlato del segreto di Pulcinella – continua-. Non è una cosa facile, non è necessaria, ma non ce la facevo più a dire che ero fidanzato con una donna quando non era vero". E infatti durante l’intervento tv, Garko rivela del sentimento che lo ha legato con Eva Grimaldi, un sentimento di amicizia profonda, e di tutte le relazioni che ha avuto nel corso degli anni, confermando che erano "tutte studiate a tavolino”. E poi aggiunge: "Non ho fatto outing per Gabriele. Lui era consapevole –conferma -. Al mio fianco ho avuto molti uomini che sono stati capaci di starmi vicino nonostante la mia situazione. Ho deciso di cambiare quando sono andato a Sanremo", conclude. I gossip rivelano che Garko abbia già intrapreso una relazione con un napoletano di 23 anni, che per lavoro è assistente di volo.