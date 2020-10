La Barra accusa Gabriel Garko: "Io ero lì quando ha chiesto ad Adua di sposarlo"

Il coming out di Gabriel Garko non smette di infiammare il web. La rivelazione fatta dal popolare attore al Grande Fratello Vip ha suscitato la reazione del popolo social e non solo. Sono tanti, infatti, i personaggi famosi che si sono schierati in favore di Garko. Ma c'è anche chi, come Francesca Barra, si è voluto togliere qualche sassolino dalla scarpa, criticando la scelta dell'attore.

Subito dopo il coming out Francesca Barra ha affidato a Twitter il suo personale punto di vista sulla vicenda, dicendosi "dispiaciuta" per quanto vissuto da Gabriel Garko, ma anche offesa da una " tendenza a ingannare il pubblico, magari prendendo gettoni o soldi per servizi finti ". La scrittrice, compagna dell'attore Claudio Santamaria, pochi giorni dopo, però, è tornata sulla vicenda, scagliandosi duramente contro Garko e il "sistema" dei finti amori. Un post duro, scritto di "pancia" - come ha spiegato lei stessa - del quale poi la Barra si è pentita e, dopo averlo rimosso, è tornata a chiarire la sua posizione.

" A proposito di finzione - ha scritto originariamente Francesca Barra sulla sua pagina Instagram - visto che ero in studio da Chiambretti quando Gabriel Garko e Adua hanno messo in scena un teatrino sul matrimonio, vorrei dire che siccome c’è chi guadagna sul prendere in giro il pubblico (non lo fa sotto ricatto o con un coltello alla gola o lavorando in miniera), sarebbe interessante chiedere scusa per quei soldi sporchi perché macchiati di bugie alle spalle dei fans e di chi crede in loro e in storie d’amore. Non per quelli che prende oggi, nei luoghi e programmi dove finalmente racconta la verità e fa il suo lavoro: Ovvero uomo di spettacolo ".

Un durissimo messaggio del quale Francesca Barra si è però pentita per i toni accessi e accusatori e che ha rimosso poche ore dopo la pubblicazione. " Ho cancellato il mio post di pancia, non è da me infierire. Ho detto tutto ciò che penso ma mi sento a disagio ", ha scritto poco dopo su Instagram, cercando di chiarire - questa volta con toni meno pungenti - il suo punto di vista. " È vero - ha proseguito la donna - mi infastidisce quando si guadagna prendendo in giro il pubblico e quando si continua a raccontare una mezza verità denunciando un sistema solo per promuovere o giustificare se stessi e non per mutare davvero le cose. Non aiuta chi combatte le battaglie contro la discriminazione e non mette in guardia fino in fondo". Poi il passo indietro: "Ma di fronte ad un uomo che soffre, che piange, che probabilmente si è pentito di tutto, proprio io non posso alimentare commenti o offese di odiatori. Spero che la libertà prevalga sulla menzogna e sui ricatti ".

E che Francesca Barra ci fosse andata giù troppo pesante con Gabriel Garko lo ha detto a chiare lettere anche Asia Argento (amica sia di Garko che della Barra) che, sotto il post della giornalista, ha commentato: "Avevo trovato il post precedente abbastanza greve, non era da te".