Domenica In salta per Covid: staff in isolamento

È saltata l'ultima puntata di Domenica In dell'anno a causa di un membro positivo dello staff. Gli autori avevano preparato una puntata speciale di Santo Stefano ma la persona risultata positiva al Covid era presente alle prove di giovedì. Al suo posto è andata in onda una puntata speciale de Il meglio di Domenica In con gli highlights delle scorse puntate.

Per questioni di sicurezza, visto il contagio e per evitare la nascita di nuovi focolai si è preferito evitare di mettere a rischio la salute dei lavoratori e quindi di non far andare in onda la puntata in diretta. Mara Venier non era presente alle prove in studio di giovedì, pertanto non ha avuto contatti con la persona che è risultata positiva al tampone. Chi, invece, era presente in studio ha dovuto sottostare alla norma che prevede la quarantena fiduciaria per contatto con un soggetto positivo. Tuttavia è stata lei che dal suo profilo Instagram ha annunciato ai telespettatori che la puntata di Santo Stefano sarebbe stata annullata, condividendo le storie degli utenti, che avevano scoperto la storia dal blog Davidemaggio.

La puntata del 26 dicembre sarebbe stata particolarmente ricca e avrebbe visto la partecipazione dei tre tenori de Il volo come ospiti d'eccezione per ripercorrere la loro sfolgorante carriera nel mondo della musica, fin dalla partecipazione al programma Rai condotto da Antonella Clerici. In più, i tre tenori si sarebbero dovuti esibire con alcuni brani tratti dal loro ultimo album.

L'annuncio è arrivato pochi minuti dopo quello della diretta e degli ospiti del giorno. La stessa Mara Venier nel pomeriggio di ieri aveva condiviso alcune storie legate alla preparazione della puntata di Santo Stefano. Gli altri protagonisti della puntata di Domenica In sarebbero dovuti essere Stefano De Martino, che avrebbe dovuto pesentare il suo nuovo programma in onda su Rai2 dal prossimo 28 dicembre e poi ancora Marco Travaglio per parlare del suo legame con Indro Montanelli.