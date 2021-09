Donald Trump torna sul ring: commenterà in tv uno scontro di boxe

Durante la sua permanenza alla Casa Bianca ha menato fendenti a destra e a manca. Ma ne ha ricevuti e schivati altrettanti dai suoi avversari, senza mai finire al tappeto. Ora, però, Donald Trump passa dal ring metaforico politica a quello fisico del pugilato. L'ex presidente degli Stati Uniti, infatti, si trasformerà in un commentatore sportivo d’eccezione in occasione di un incontro di boxe in programma sabato 11 settembre in Florida. In quella data, all'Hard Rock di Hollywood, si scontreranno gli ex campioni Evander Holyfield, 58 anni, e Vitor Belfort, 44 anni. Mentre i due se le daranno di santa ragione, il magnate statunitense offrirà un proprio commento alle gesta sportive in diretta sulla piattaforma di social networking Triller.

Secondo quanto si apprende, l’ex presidente Usa non sarà solo ma avrà accanto a sé il figlio Donald Trump Jr. Entrambi infatti sono appassionati di boxe: negli anni ’90, The Donald organizzò anche degli speciali match nei suoi casinò di Atlantic City. " Amo i grandi pugili e i grandi combattimenti. Non vedo l'ora di vederli questo sabato sera e di condividere i miei pensieri sul ring. Non vorrete perdere questo evento speciale ", ha fatto sapere il multimiliardario newyorkese. Padre e figlio si concentreranno sullo scontro più atteso, nell’ambito di un evento che vedrà sfidarsi anche Anderson Silva con Tito Ortiz e David Haye con Joe Fournier. Quello offerto dall’ex inquilino della Casa Bianca sarà un commento da guest star, dal momento che i principali telecronisti degli incontri saranno il popolare giornalista sportivo Jim Lampley e l’ex campione di pugilato Shawn Porter.

Non è la prima volta che la piattaforma Triller coinvolge personaggi noti e celebrità come commentatori sportivi d’eccezione. Il rapper Snoop Dogg, ad esempio, aveva preso parte alla trasmissione dello scontro tra Mike Tyson e Roy Jones Jr., nel novembre 2020, e anche al combattimento dell’aprile scorso tra Jake Paul e Ben Askren. Anche Pete Davidson aveva fatto parte della medesima trasmissione televisiva.

Ma quando a scendere sul ring è Trump, il clamore mediatico è certamente maggiore. Così come le relative polemiche. A pochi giorni dall’evento, infatti, non sono mancate le critiche dei detrattori dell’ex presidente, infastiditi dal fatto che il magnate abbia deciso di partecipare ad un evento sportivo nella giornata dedicata alla commemorazione della tragedia delle Torri Gemelle.