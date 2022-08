"Trattata come una donna di colore": Meghan contro la famiglia reale

Nel secondo episodio del suo podcast, Archetypes, Meghan Markle ha affrontato con la sua ospite, Mariah Carey, un tema delicato e complesso: il razzismo. La duchessa di Sussex ha raccontato la sua esperienza di vita e, ancora una volta, è sembrato di leggere tra le righe una forte critica alla Corona britannica.

“Una donna di colore”

Meghan Markle e Mariah Carey hanno impostato il dibattito sul razzismo partendo dalla prospettiva delle donne birazziali come loro. La cantante ha ricordato che durante l’infanzia ha traslocato diverse volte, ma non con esiti felici: “Che mia madre scegliesse quartieri neri o bianchi, io non riuscivo ad ambientarmi da nessuna parte”. La duchessa di Sussex ha ribattuto riportando le parole dell’attrice Halle Berry, anche lei donna birazziale: “Avevo letto un articolo su Halle Berry in cui le chiedevano come si sentisse a essere trattata come una donna birazziale nel mondo. La sua risposta è stata: 'La tua esperienza nel mondo dipende dal modo in cui le persone ti vedono'. Ha detto così perché ha la pelle scura e non veniva trattata come una donna di razza mista, ma come una donna nera”. Poi Meghan ha precisato: “Penso che per noi sia molto diverso, perché abbiamo la pelle chiara. Non ti trattano come una donna di colore, né come una donna bianca. Sei nel mezzo”.

Proprio a questo punto la duchessa di Sussex ha approfondito la sua esperienza personale, rivelando che la percezione degli altri nei suoi confronti sarebbe cambiata nel periodo in cui usciva con il principe Harry, nel 2016: “Voglio dire, se c’è un momento nella mia vita in cui mi sono focalizzata di più sulla mia razza è quando ho iniziato a uscire con mio marito. Allora ho capito cosa significa essere trattata come una donna di colore, perché fino a quel momento ero stata trattata come una donna birazziale”.

Una prospettiva originale

Il tema del razzismo è vasto e certo non basta l’episodio di un podcast per approfondirlo. Meghan e Mariah hanno scelto una prospettiva interessante, ma purtroppo il dibattito è rimasto in superficie. Sarebbe stato utile capire in che modo la vita di Meghan sarebbe cambiata dopo aver iniziato a frequentare il principe Harry. Cosa significa sentirsi birazziale, in che modo è cambiato lo sguardo degli altri? E chi sono gli altri? Il pensiero corre alla royal family, dunque potremmo pensare che quelle di Meghan Markle siano nuove accuse dirette alla Firm.

Magari una specie di sottile vendetta dopo il presunto episodio di razzismo che avrebbe coinvolto il piccolo Archie, benché non sia mai stato chiarito chi avrebbe rivolto le frasi discriminatorie, proprio incentrate sul colore della pelle, contro il bambino. Vanity Fair ricorda che Meghan Markle ha già affrontato l’argomento riguardante le sue origini, ovvero essere figlia di una donna di colore e di un uomo bianco, in un video del 2012: Sono birazziale. Molte persone non riescono a capire la mia provenienza e ho trascorso gran parte della mia vita sentendomi una mosca sul muro. Alcuni degli insulti, delle battute e dei soprannomi più offensivi che ho sentito mi hanno davvero colpita…sono orgogliosa delle mie origini…”.

Nel secondo episodio del podcast sembra addirittura che la duchessa stia in qualche modo criticando anche Harry, seppur involontariamente. Come se lui fosse, suo malgrado, la causa scatenante di molti dei problemi di Meghan. Forse la rapidità con cui è stato trattato il tema non ha consentito ulteriori, doverose precisazioni. Anche stavolta il podcast si sarebbe rivelato un’occasione mancata per comprendere meglio una questione che da sempre, purtroppo, accompagna il cammino dell’essere umano.