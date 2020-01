Doria Ragland per Harry e Meghan è "un'influenza silenziosa ma vigorosa"

In tutto questo vortice di news e indiscrezioni, di verità e fake news sull’uscita di scena dei Sussex dalla Corona inglese, nessuno ha posto l’attenzione su Doria Ragland. La madre di Meghan Markle e suocera di Harry, in questo periodo è stata distante dalle scene e dai riflettori, aspettando solo il ritorno della figlia e del nipote. 63 anni, insegnate di yoga e donna dai mille talenti. È una mamma amorevole che ha cresciuto da sola la figlia, lontano da un marito tossico e scontroso, permettendo a Meghan di essere nutrita da ideali di uguaglianza e libertà. Ad oggi però, Doria Ragland non ha espresso nessun parere su quanto è accaduto a Londra. Ha preferito restare in silenzio, come ha sempre fatto.

Secondo una fonte anonima che ha rilasciato un’intervista al Daily Mail, la Ragland avrebbe accolto di buon grado la decisione di Meghan, senza creare ulteriori problemi alla quiete familiare. Infatti preferisce restare sempre nelle retrovie, ma la gola profonda rivela particolarità e dettagli che fino ad ora nessuno era a conoscenza. "È una donna forte, energica. Per Harry è una fonte di grande ispirazione – si legge nell’intervista -. Ha un’influenza silenziosa e vigorosa dietro la decisione della coppia di cercare un’indipendenza anche finanzia in Nord America". La gola profonda ammette che Doria ha un particolare ascendente sul Principe Harry. "Si rivolge a lei molto spesso, anche per un semplice consiglio. È come se fosse una seconda Regina, per lui. Non si lamenta mai. Ascolta tutte le preoccupazioni di Harry – rivela -. Questo perché Doria è una donna che non commette mai errori ed ha un forte temperamento. Chi la sottovaluta, commette un grave errore".

La fonte afferma inoltre che Meghan si è sempre fidata ciecamente di sua madre. "Ora è anche la roccia di Harry. Doria è molto calorosa, ha un cuore grande ed è molto materna. E poi non è una donna che cerca attenzioni da parte dei figli – conferma -. Ha insegnato alla Markle il valore dell’indipendenza, un valore che è condiviso anche da Harry". Dal 2018 ad oggi è una sorta di angelo custode per i Duchi. Resta lì, ferma e immobile, e ascolta i dubbi, le pare della figlia e del genero. Senza chiudere nulla in cambio. È una vera mamma, unica nel suo genere. Soprattutto, fin da quando ha scoperto del volere di sua figlia di prendere le distanze dalla Corte, non ha battuto ciglio. "L’importante che siano felici".