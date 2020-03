Dorothea Wierer da urlo sui social: follower in delirio

Dorothea Wierer ha vissuto un 2020 da urlo con le diverse medaglie conquistate ai mondiali di casa, ad Anterselva: la medaglia d'oro nell'inseguimento femminile, 10 km, e nella gara individuale, 15 chilometri. Ha anche ottenuto la medaglia d'argento nella gara a partenza in linea e nella staffetta mista con Lisa Vittozzi, Lukas Hofer e Dominik Windisch e nella giornata di ieri ha messo la ciliegina sulla torta vincendo ancora la coppa del mondo di biathlon per la seconda volta consecutiva.

La Wierer ha vinto in maniera quasi inaspettata dato che nella giornata di ieri si sarebbero dovuti verificare una serie di eventi che puntualmente si sono verificati. "Non riesco ancora a realizzare quello che è successo. Oggi ero sicura di non potercela fare, avevo troppi secondi di ritardo e non ho neppure sparato bene. Devo ancora capire, ma penso sia davvero incredibile. Ieri nella sprint ho fatto la mia peggior gara, con tre errori, e alla fine mi sono detta: 'Ok, chiuderò al secondo posto in classifica generale, è comunque un buon risultatò. Questo è davvero un grande risultato, per me e per il mio team".

La Wierer ha poi continuato: "Ho scritto sul fucile “Vinceremo insieme”… E ce l’abbiamo fatta. Solo insieme ce la faremo, noi italiani facciamo sempre vedere di quale pasta siamo fatti nei momenti difficili, non ho dubbi" . La 29enne di Brunico tra l'altro, è stata la terza atleta di sempre ad aver ottenuto un successo in tutti i sette formati di gara del biathlon dopo i francesi Martin Fourcade e Marie Dorin.

La Wierer sta incantando non solo in gara, ma anche sui social dove vanta oltre 530000 follower su Instagram che non perdono tempo per commentare le tante foto e video sexy che la ritraggono non solo sulle piste da biathlon ma anche in momenti della sua vita quotidiana. Dorothea è una ragazza semplice e nel 2015 si è sposata con il compagno di lungo corso Stefano Corradini e la storia prosegue a gonfie vele dando uno sguardo anche al profilo Instagram del marito della campionessa biatleta.

Il marito di Dorothea infatti al termine dei mondiali di Anterselva aveva pubblicato una foto con le quattro medaglie conquistate dalle moglie con una didascalia che non lascia spazio ad alcuna interpretazione: "Ho una moglie fantastica" . Nella serata di ieri, invece, il compagno della fuoriclasse biatleta italiana ha pubblicato una story su Instagram per incensare la grande impresa della moglie: "Vinceremo insieme".



