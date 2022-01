"Dovevi pensarci prima": così una figlia chiude la busta al padre a C'è posta per te

Ci sono ferite che non possono essere rimarginate, nemmeno se sono passati molti anni. L'orgoglio e il dolore provati in passato possono diventare un muro troppo alto da abbattere o da superare, come ha dimostrato la storia di Alessandro e Veronica, due dei protagonisti della puntata del 15 gennaio di C'è posta per te. Lui è il padre della ragazza e tra loro non ci sono più rapporti da molti anni, da quando Veronica ha deciso di interrompere ogni tipo di contatto con Alessandro. Non è servita l'intercessione di Maria De Filippi tra loro per convincere la ragazza ad aprire la busta e rivedere il padre.

I problemi tra Alessandro e Veronica sono nati quando l'uomo si è separato da sua moglie, madre di Veronica. La ragazza aveva 7 anni e andò a vivere con sua madre. Suo padre iniziò a costruire una nuova vita insieme a un'altra donna quando Veronica aveva 14 anni: " Lui sceglie la compagna e il figlio piccolo ". In quel momento i loro rapporti si interrompono: " Sono passati tantissimi anni… Ti prego di perdonarmi se non sono stato un padre presente, se quando hai avuto bisogno di te non ci sono stato… Ma ci sono stati dei motivi ".

Inutili le parole accorate dell'uomo, che non sono riuscite ad aprire una breccia nel cuore della figlia. Alessandro ha spiegato al pubblico di aver fatto molti tentativi negli anni per rinconciliarsi con sua figlia, tutti vani. " Aprire questa busta e ricominciare un rapporto tra me e te... Lo so il passato non si può cancellare, ma io, adesso, penso al presente... Ti prego Veronica, dammi la possibilità di riacquistare un rapporto con te, a poco a poco ", ha supplicato l'uomo.