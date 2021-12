Il dramma di Alessia Mancini: "Avevo un tumore, se avessi aspettato ancora..."

" Grazie di cuore, tutto ok. Sto bene ". Sono state queste le prime parole che Alessia Mancini ha affidato a Instagram per rassicurare i fan sulle sue condizioni di salute. Con una foto dal letto dell'ospedale pubblicata sul suo profilo, la showgirl ha svelato di essersi sottoposta a un delicato intervento di laparotomia per rimuovere un tumore benigno all'utero. Un'operazione programmata per un mioma, che la Mancini teneva sotto controllo da anni, che però non ha ridimensionato l'importanza della sua storia.

Alessia Mancini sta bene ed è già tornata alla sua vita di tutti i giorni tra impegni professionali e vita familiare. Sui social, però, l'ex velina di Striscia la notizia ha voluto raccontare la sua esperienza per riportare l'attenzione sull'importanza della prevenzione. "Sapevo di averlo da un po' di tempo e lo tenevo sotto controllo tutti gli anni - ha raccontato lei durante una diretta sul web - Alla fine era diventato grande quanto una polpetta e il ginecologo ha detto che era meglio toglierlo. Se fosse cresciuto ancora avrei rischiato di dover rimuovere l'utero ".

Alessia Mancini è stata ricoverata all'ospedale Sant'Eugenio di Roma lunedì scorso e si è sottoposta a una laparotomia per poi tornare a casa dopo due giorni. Su Instagram, al ritorno dalla sua famiglia, la showgirl ha raccontato nel dettaglio il motivo dell'intervento: " Avevo un mioma. Un tumore benigno all'utero. Purtroppo era diventato molto grosso - tipo una polpetta - e l'ho dovuto togliere perché mi faceva stare male, a volte avevo anche delle emorragie ". La Mancini ha raccontato di avere rifiutato l'anestesia totale, preferendo l'anestesia spinale con sedazione e di essersi sottoposta all'intervento chirurgico con l'obiettivo di tornare a stare bene.