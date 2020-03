Alessia Mancini e Flavio Montrucchio hanno perso un figlio

Questo sabato, in data 7 marzo, è stata trasmessa la nuova puntata di Verissimo, talk-show condotto da Silvia Toffanin. Che ha visto presentarsi in studio la coppia vip formata da Flavio Montrucchio e Alessia Mancini, diventata protagonista di un'intervista esclusiva. Nell'intervento di coppia in questione, registratosi su Canale 5, la Toffanin ha incalzato i due vip sulle sensazioni maturate ad oggi circa l'emergenza Coronavirus che sta investendo il Bel Paese e sulla loro vita in generale.

"Io non amo la parola paura, però amo la parola prudenza. Quindi con le dovute precauzioni cerchiamo di viverci la giornata", ha dichiarato l'ex naufraga. E dal suo canto Montrucchio ha fatto sapere: "Io cerco di esorcizzare la paura". Se da una parte, quindi, Flavio Montrucchio intende sdrammatizzare su quanto sta accadendo, dall'altra parte Alessia Mancini si è detta intenta a seguire meticolosamente tutte le misure che possano prevenire il rischio di insorgenza di nuovi contagi da Coronavirus. Il vincitore della seconda edizione del Grande fratello e l'ex naufraga de L'isola dei famosi sono sposati dal 2003 e hanno avuto due figli: Mya, nata il 10 aprile 2008, e Orlando, nato l'8 aprile 2015. Ma non tutti sanno che la coppia vip ha subito la perdita di un figlio.

L'amaro retroscena rivelato da Alessia Mancini a Verissimo

A rivelare l'aborto spontaneo subito in passato dai due protagonisti dell'ultima puntata di Verissimo, è stata la Alessia Mancini, intervenendo su alcune dichiarazioni rilasciate dal marito in tv.

“Prima della proposta di matrimonio a Roma, abbiamo fatto un viaggio a Dubai - ha dichiarato Montrucchio, nel corso dell'intervista di coppia-. Nella piscina dell’hotel abbiamo incontrato un signore. Dall’apparenza scozzese. Che beveva birra”. “Ha indicato il mio collo -ha aggiunto, lasciandosi così andare al racconto di un inedito retroscena sulla sua vita privata- e mi ha detto 'bella questa collana che ti ha regalato'. Ma io non indossavo nulla". "La collana me l’aveva regalato Flavio per il mio compleanno il giorno prima. Ma in piscina non l’avevo portata”, è poi intervenuta Alessia Mancini. “Quella persona ci ha detto che ci saremmo sposati a breve e che avremmo avuto tre figli. Ma in realtà uno l’ha mancato”, ha aggiunto il consorte. Ma l'ex naufraga lo ha prontamente corretto: “Invece no, uno l’ho perso. Questa è una cosa che nessuno sa“.