Morta la zia di Elisa D'Ospina: "Maledetto virus, non può avere neanche il funerale"

Pochi giorni fa l’abbiamo vista esordire alla conduzione di "Detto Fatto", in sostituzione di un’influenzata Bianca Guaccero. Oggi, a pochi giorni di distanza, la felicità di Elisa D’Ospina si è trasformata in profonda tristezza per la perdita di una persona cara. Attraverso il suo profilo Instagram la modella curvy e opinionista ha annunciato la morte dell’adorata zia, venuta a mancare in questi giorni di difficile emergenza sanitaria.

Elisa D’Ospina è conosciuta al grande pubblico televisivo per essere opinionista del format di Rai Due "Detto Fatto", ma anche di altre trasmissioni Rai. Autrice del libro "Una vita tutta curve", la D’Ospina è salita alla ribalta della cronaca rosa per aver preso il posto di Bianca Guaccero alla guida di "Detto Fatto", prima che il programma venisse sospeso. La conduttrice partenopea è stata indisposta per alcuni giorni (con conseguente polemica se avesse contratto o meno il coronavirus) ed Elisa D’Ospina ha preso il suo posto con il sorriso e la sicurezza che la contraddistinguono. Il felice momento professionale è stato però turbato dalla morte dell’anziana zia, venuta a mancare poche ore fa. Impossibile capire se la donna sia morta a causa del Covid-19, visto che la modella non lo ha specificato, ma sicuramente l’emergenza coronavirus ha complicato la situazione.